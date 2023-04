El capitán de Universidad Católica, Matías Dituro, estuvo ante la prensa y entre los varios temas que se tocaron en San Carlos de Apoquindo, uno de ellos fue sobre las críticas hacia el equipo sobre la victoria contra Deportes Colina y además por su rendimiento.

"Es algo que ya pasó el partido con Colina. Pasamos la llave, que todos pensábamos y con el respeto que se merece el rival que ha hecho un gran partido y sobre todo su arquero, que ha tenido una actuación. Nosotros esperábamos pasar la llave de otra manera, sin sufrir".

En cuanto a su perfomance en esta temporada, afirmó que está claro en que no ha sido fácil encontrar ese nivel que tuvo anteriormente, aunque también resaltó que no dejará de trabajar para alcanzarlo.

"Con respecto a lo individual, yo soy el más autocrítico conmigo mismo. Soy una persona que cuando las cosas salen bien, siempre buscó el error. Imagínate cuando las cosas no me salen bien. El otro día fue un error puntual, más allá de eso no toqué ninguna otra pelota en el partido y después los penales", manifestó el meta.

"Soy consciente que me ha costado encontrar el rendimiento, de que me ha costado encontrar mi funcionamiento dentro del equipo que sea óptimo, pero nunca voy a bajar los brazos. Nunca nadie me regaló absolutamente nada, ni tampoco he pedido que me regalen", añadió.

"Siempre he trabajado al máximo, me ha costado muchísimo llegar a donde estoy, me ha costado muchísimo trabajo poder estar donde estoy, así que toda la semana me entreno al máximo para dar el mejor rendimiento", complementó.

El portero aseguró que le ha costado encontrar el rendimiento óptimo | Foto: Photosport

Por otro lado, se mostró agradecido por todo el apoyo que le han entregado los hinchas tras este momento que está atravesando y que se seguirá preparando de la mejor forma para volver a ese gran nivel.

"Agradezco a toda la gente que realmente me ha mandado sus mensajes de aliento y de apoyo durante este tiempo. A a la gente que el otro día en el estadio cuando salí a jugar el segundo tiempo me han aplaudido y me han recibido muy bien", proclamó el arquero.

"Se agradece, porque cuando uno a veces está en esos momentos donde las cosas no te salen tan bien el apoyo de la gente es fundamental. Es muy fácil cuando uno está mal pisarle la cabeza para que vaya para abajo, pero me gusta también pasar por estos momentos, porque sé que son de mucho aprendizaje", sumó.



Por último, Dituro conclutó con "hoy tengo una responsabilidad dentro del club que también me está haciendo crecer como persona, me está haciendo crecer en todo aspecto, así que voy a seguir trabajando para dar lo mejor de mí a Católica, a mis compañeros y poder sumar mi granito de arena para conseguir esos objetivos que tenemos y que tanto nos ilusionan este año", cerró.