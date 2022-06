Mauricio Isla tuvo su estreno con la camiseta de Universidad Católica y fue en la vuelta ante Unión San Felipe por la Copa Chile. El Huaso demostró estar más vigente que nunca, pues jugó los 90 minutos a buen nivel y con dos asistencias para el triunfo por 3-0.

Por aquello es que elegido como la figura del encuentro por la transmisión. En diálogo con TNT Sports luego del compromiso entregó sus impresiones de la victoria y también de estar varios años en el extranjero junto al anhelo de regresar a Chile.

"Es algo sentimental volver a casa, la mayoría de los chilenos saben que tuve un pasado muy lindo acá en la Católica desde los 9 años. Después de estar tanto tiempo en Europa con momentos buenos y malos, era la necesidad de volver a Chile por mi familia y como dije en la conferencia de prensa, tenía ganas de poder saber lo que era el fútbol, de estar con los compañeros, así que contento", sostuvo Isla.

"Era importante hoy el triunfo, contento por los compañeros, queda mucho por trabajar. Sabemos que el jueves también es importante, un partido muy difícil, un sueño que también tiene la Católica de seguir avanzando en la Sudamericana. Ahora contento por el resultado y descansar para poder llegar de la mejor manera", agregó.

El lateral tuvo su debut con la UC | Foto: Agencia UNO

En cuanto al al nivel futbolístico personal, fue consultado si le costó volver a la competencia luego de no jugar tanto en Flamengo en el último tiempo. Sin embargo, cree que es cosa de ir conociéndose con sus compañeros.

"Estuve casi cuatro días parado por el tema de los documentos, conversaciones con la Católica y con Flamengo. Llevó dos o tres días trabajando con el equipo, lo importante que me ayudaron bien, me acostumbré lo más rápido posible. La idea es que ellos me conozcan como juego y yo de adaptarme al juego de ellos, pero bien. Contento por el resultado y feliz de volver a casa así".

En cuanto a su trabajo por la banda derecho junto a José Pedro Fuenzalida, con quien estuvo en la Selección Chilena. Al igual que Marcelino Núñez y a quien asistió en el primer gol durante el primer tiemo, expresó lo siguiente.

"Sé como juega el Chapa, sé que no va a defraudar nunca. Lo dije, creo que aparte de ser capitán es un líder dentro y fuera de la campo. Tuvimos la oportunidad de jugar en la selección, nos conocemos bastante, pero también hay jugadores muy jóvenes que pueden rendir, estamos para eso, para que crezcan y pueda rendir. Hoy lo demostró Marcelino, así que eso es importante", sostuvo el 'Huaso'.

También tuvo palabras para Daniel González. "Para los jóvenes no es fácil, creo que Daniel de pasar a un equipo importante como Wanderers a un equipo grande como la Católica es trabajo. Entonces hay que acostumbrarlo, trabajarlo y sabemos que cuando uno llega a un equipo más grande las cosas son más difíciles. Así que él tiene que seguir trabajando, es un jugador muy humilde que quiere trabajar, vamos a llevarlo a eso", añadió el defensor.

El seleccionado chileno entregó dos asistencias en el triunfo cruzado | Foto: Agencia UNO

En cuanto a que es uno de los últimos partidos en el actual San Carlos de Apoquindo, pues comenzará la remodelación, también se sacó la espinita de jugar en el actual recinto.

"Esperemos llegar cuando esté el estadio nuevo. Ahora por lo menos ya jugué y tuvo la oportunidad con la selección, así que esperar hasta que terminen de arreglar el estadio y seguir jugando", comentó.

Otro de los temas que tocó en la entrevista fue sobre el partido que se le viene a los estudiantiles la próxima semana por Copa Sudamericana y que tienen como rival Sao Paulo.

"Partido muy importante, creo que la Católica quiere pelear eso, de seguir avanzando, trabajar para eso y llegar poder llegar a una final. Sabemos que tenemos un equipo importante, de experiencia y de jóvenes que están rindiendo de la mejor manera, pero sabemos que para eso se necesita trabajo", argumentó el defensor.

!San Felipe hizo un partido correcto, en el primer tiempo también lo hizo, echándose atrás y causando los errores nuestros para poder llegar adelante, así que fue un partido correcto tanto de ellos como de nosotros", justificó.

La UC triunfó ante San Felipe por 3-0 y clasificó a octavos de final | Foto: Agencia UNO

Por último, tuvo palabras para la hinchada, la cual lo recibió de buena manera en la antes, durante y después del partido.

"Agradecido totalmente, lo dije en conferencia y cuando vine con el Flamengo tomé todo el cariño de ellos y eso es importante. Muchas cosas se hablan de anteriormente, de cuando era niño, pero lo importante que estoy acá, tratando de hacer lo mejor. De entregar lo mejor a los compañeros e hinchada y eso se va viendo paso a paso", cerró.