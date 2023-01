El lateral derecho de la Universidad Católica, Mauricio Isla, aprovechó su chispeza para dejar en claro que no está ni ahí con la mala onda y le devuelve la gentileza a un usuario en sus redes sociales.

Mauricio Isla está contento en la Universidad Católica. El Huaso, pese a que en su momento declaró su amor por la Universidad de Chile, se transformó rápidamente en un referente de los Cruzados y en cada partido muestra su gran nivel en el fútbol chileno. El lateral derecho otra vez fue parte importante del triunfo de la franja por 3-1 ante Curicó Unido en Concepción.

El Huaso jugó un buen partido y aprovechó de compartir su alegría a través de una publicación de Instagram. El campeón con la Selección Chilena en la Copa América de 2015 y en la Centenario de 2016 escribió en un post. "+3, Cruzados Oficial". Junto a ello colocó tres emojis de un corazón, un balón de fútbol y, además, las manos indicando hacia el cielo.

Dicho posteo fue celebrado por el capitán de la UC, Matías Dituro, con un "Dale Mauri", mientras que el charrúa Gary Kagelmacher colocó dos brazos empuñados haciendo alusión a que siguen hacia adelante. Sin embargo, en su cuenta de Instagram aparecieron los haters, que intentaron aguarle la alegría al Huaso.

Ante ello, el diestro de la UC no encontró nada mejor que contestar a uno de los que intentaron molestarlo. "Gorriao (sic)", le escribió uno de los users. Isla no dejó pasar el momento y sacó su mejor escrito para acallar a la persona. "Me encanta andar con gorro jajajaj .. Disfrute tu vida (sic) por si tiene que yo tengo mucha .. Envidioso y machista", escribió el Huaso.

Mauricio Isla respondió a un usuario que intentó molestarlo (Instagram @MauricioIsla4Chile)

Luego de eso, varios hinchas del fútbol y también personas que admiran a Isla lo felicitaron por su respuesta. Algunos fanáticos le tiraron solo flores al oriundo de Buín. "Huaso no pesque los malos comentarios, usted es un pilar fundamental en el equipo, gracias a ti el equipo ha mejorado, un abrazo huaso cósmico quédate para siempre", le escribió un fanático de la UC.

Isla prepara junto a sus compañeros la tercera fecha de la Chilean Premier League. La UC visitará el viernes 3 de febrero, a las 18:30 horas, a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso. El 4 de la Católica es fijo en el esquema de Ariel Holan.