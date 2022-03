El histórico ex jugador de Universidad Católica fue crítico con respecto al momento del equipo que dirige Cristián Paulucci.

Miguel Ángel Neira duro con el momento de U. Católica y compara: "Critican que la U no juega a nada, pero creo que la UC está igual"

Miguel Ángel Neira, ex jugador de Universidad Católica, habló con RedGol sobre el momento que está viviendo el equipo dirigido por Cristián Paulucci, ya que arrastran cuatro derrotas consecutivas y la última fue ante O'Higgins el pasado sábado en Rancagua.

El ex mediocampista cruzado inició comentando el nivel de algunos jugadores y precisó en Marcelino Núñez, quien no ha destacado en este inicio de torneo e incluso hubo un par de partidos donde no fue titular. "En la UC hay jugadores con un nivel demasiado bajo, o escandalosamente bajo, en el caso de Marcelino Núñez. Malo, malo", dijo Neira.

En cuanto al juego que mostró el equipo precordillerano ante O'Higgins, el ex seleccionado chieno tambien fue crítico e incluso cree que el descuento fue más virtud por el error de los celestes que de la UC.

"En el segundo tiempo fueron puros centros. El que tenía la pelota, la tiraba larga. Así no le puedes ganar a nadie y por eso el gol sólo llegó por un error de O'Higgins. La Católica no levantó, sólo tiró centros ante un equipo que no se podía el físico", agregó.

De hecho, Neira habló sobre las críticas que le hacen a Universidad de Chile por su juego y percibe que La Franja no está muy alejada de eso. Además, pensando que el rival de Los Cruzados son los azules en la próxima fecha. "Critican que la U no juega a nada, pero yo creo que la UC está igual".

Sobre cómo se sale de este mal momento, el ex volante fue claro. "De esto se sale poniendo a los jugadores que pueden aportar algo más. A Clemente Montes, Gonzalo Tapia y a Buonanotte no lo puede poner de puntero derecho, es perder un jugador. Tiene que jugar de número 10, en su puesto, porque los que hemos jugado fútbol y en un equipo grande lo sabemos".

Y finalizó. "Hoy no sé quién toma las decisiones, si Paulucci o (el ayudante) Jaime Rubilar. Pero no puede ser que el equipo juegue así con el plantel que tiene. Ver a Fernando Zampedri, él lucha, pero no hay desborde ni juego asociado para aprovecharlo".