Universidad Católica está trabajando en la conformación de su plantel 2025. Los Cruzados ya presentaron a Dylan Escobar y tienen un principio de acuerdo con Jhojan Valencia. Sin embargo, en los últimos días se reportó la opción del ex Colo Colo, Leonardo Gil.

El periodista Nelson Osses a través de su cuenta de X informó sobre la posibilidad de que el Colorado llegue a San Carlos de Apoquindo. “Leonardo Gil prácticamente listo en Universidad Católica, 95”, reportó.

En conferencia de prensa le consultaron a José María Buljubasich por el mediocampista de 34 años. “Sabemos que lógicamente y se entiende por qué no les gusta hablar de nombres en particular en esta época de fichajes, pero hay uno en particular que tiene un pasado muy reciente con uno de los rivales que tienen en el Campeonato que es Colo Colo y es Leonardo Gil. Quería saber si existe ese ofrecimiento del que se habla”, preguntó uno de los periodistas.

El gerente deportivo de la Franja tiró la pelota al córner y prefirió ni confirmar ni descartar un interés por Gil: “Voy a volver a decir lo mismo. Preferimos no dar los nombres, porque el día que digamos uno, vamos a tener que responder por todos y es un tema que creo que no corresponde”.

“Nosotros lo que tratamos de hacer es trabajar de la mejor manera posible, llegar a los acuerdos con los jugadores que queremos traer y que, por supuesto, quieren venir con nosotros y después anunciarlos”, agregó el Tati.

En la última reportaron que Universidad Católica avanza por Leonardo Gil. En el club ni confirman ni descartan un interés por el futbolista. (Foto: Photosport)

Buljubasich se refiere al tema del mercado y los nombres que se informan: “Entendemos que es parte del proceso y no tengo quejas con respecto a eso de que aparezcan nombres. Incluso a veces aparecen nombres que nosotros jamás hemos hablado internamente, pero es parte del sistema, así funciona y va seguir funcionando, por lo tanto, no tengo mucho que decir con respecto a eso”.