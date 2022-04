Miguel Ángel Neira habló con el programa Futuro FC y tocó varios puntos con respecto a Universidad Católica. El ex mediocampista cruzado comenzó analizando el triunfo ante Universidad de Chile y que no lo dejó para nada conforme la presentación previo al duelo con Talleres de Córdoba por Copa Libertadores.

"El triunfo del fin de semana me pareció merecido, pero no me gustó mucho la adaptación del equipo. Aunque han recalcado el primer tiempo que fue excelente, yo creo que no fue excelente, el segundo fue malo y no me deja conforme ni confiado para lo que viene en lo internacional", expresó Neira.

En esa línea, es que habló del elenco trasandino y entregó su opinión sobre al objetivo que debería apuntar el equipo de Cristián Paulucci y que es la Copa Libertadores antes que el torneo.

"Al equipo rival (Talleres) no lo he visto jugar, pero por ser un equipo argentino debe ser complicado. Debe correr y marcar mucho, están en su casa y Católica debiera preocuparse total y absolutamente en la Copa, jugarse todas las cartas en la Copa Libertadores porque en el Campeonato Nacional seguir saliendo campeón es bonito para toda la gente, pero la Católica merece estar peleando cosas a nivel internacional", comentó.

"Tiene el mismo plantel hace muchos años, es un equipo que se conoce bastante. Aunque me preocupa el nivel de algunos jugadores, no me lo esperaba, pensaba que iban a surgir cada más, pero han bajado mucho su rendimiento", agregó.

Y puso el caso de Marcelino Núñez. "Te pongo el caso de Marcelino Núñez que explotó muy bien, muy rápido y de un momento a otro se pegó una bajada increíble en su rendimiento. Ahora está suplente y cuando ha entrado no ha rendido lo que se espera de él. Entonces me sorprende esos rendimientos de algunos jugadores".

En cuanto a la competencia internacional, Neira asegura que Los Cruzados tienen buen plantel y puedo disputar mano a mano con los rivales en el plano internacional.

"Católica tiene buen equipo, buen plantel y tiene que pelear. Sé que son equipos poderosos todos, pero en el grupo de la Católica hay un equipo poderoso, pero los demás no, entonces están a la alcance de la Católica. Creo que debe luchar hasta que no dé más, o sea por obligación debiera pasar la primera etapa", dijo.

"Después cuando es uno contra uno pasa cualquier cosa, pillas al equipo contrario en una mala noche, le ganas. En San Carlos la Católica siempre se hace respetar con el equipo que sea, generalmenta gana. Entonces, creo que debería apostar por esa, porque en la Copa Sudamericana también hay equipos importantes. A mí me gustaría ir por lo máximo, que es la Copa Libertadores", añadió.

Por otro lado, el ex jugador también apuntó hacia el tema de los refuerzos, donde también cree que debió apostar más a lo cualitatitivo que lo cuantitativo. "Yo hubiese preferido en vez de cuatro a dos, pero dos jugadores que vinieran a ser titulares, porque los refuerzos son para ser titulares y no para completar un plantel".

"Además, no se le ha visto un buen nivel a ellos, a pesar que han jugado muy poco y todos sabemos que cuando tú no juegas de titular y entras siempre de atrás cuesta mucho más como cuando partes jugando, y la Católica necesitaba un volante de categoría, un central de categoría. La verdad que se reforzó... pucha, no sé cuáles serán los problemas, de plata o que sé yo, pero debería haber buscado calidad en vez de cantidad", argumentó.

Finalmente, Neira fue consultado sobre si le ha gustado el trabajo de Cristián Paulucci al mando de la UC. "Demostró en un momento cuando estaba muy complicada la situación, demostró que era un buen técnico. Tuvo muy buena comunicación con los jugadores, que formaron un gran grupo y eso les permitió volver a ser campeones. Entonces, él demotró en la cancha que es un buen técnico".

Y también sobre lo que puede demostrar un buen nivel a internacional de la parte técnica. "Me parece que puede ser porque él tiene mucha ilusión, es trevido para plantear los partidos, va siempre al frente. A veces los inexpertos les va mejor en este tipo de cosas que los expertos que son un poco conservadores y Paulucci no lo es. Creo que va siempre al frente y ojalá que se dé este año, que se llegue a las últimas etapas".

"Como dije antes, en San Carlos la Católica prácticamente siempre con tres puntos a favor en el uno contra uno porque siempre gana y afuera puedes esperar un empate o puede pasar cualquier cosa. Por eso es que le tengo fe a la Católica de que pueda pasar a la segunda fase y despúes seguir peleando", cerró.