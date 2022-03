El momento que vive la Universidad Católica en este inicio de torneo no ha sido para nada positivo para el conjunto de la Franja, debido a la mala racha de resultados que atraviesa la escuadra dirigida por Cristian Paulucci, en donde suman cuatro caídas consecutivas.

En esta jornada el defensor argentino de los Cruzados, Nehuén Paz se dio cita con los medios de comunicación en la sala de prensa en San Carlos de Apoquindo, en donde salió al paso de las críticas y comentó que hay que trabajar para revertir el mal momento del club.

“No queda más que trabajar día a día, corrigiendo cosas, hablando mucho entre nosotros. Sabemos que no estamos haciendo las cosas bien y que estamos cometiendo errores. Como equipo grande que somos no nos queda más que revertir esta situación para llegar al partido con la ‘U’ de la mejor manera posible”, inició expresando el zaguero.

El ex defensor del Crotone comentó lo que han sido sus primeras semanas como jugador del tetracampeón y como ha visto la interna del equipo, en donde mantienen la fe de que revertirán esta situación.

“Estoy acá hace poco más de 15 días y siempre me tocó ver un club muy unido. Cuando se pierden tantos partidos seguidos, para un equipo que no está acostumbrado, es muy difícil. Ahora nos queda hablar poco y trabajar mucho, para mejorar lo que hemos hecho hasta acá”, aseveró el jugador argentino.

Finalmente, Paz se refirió a lo que será el próximo encuentro de los Cruzados en el torneo nacional, en donde se enfrentarán ante la Universidad de Chile en lo que será una nueva edición del Clásico Universitario

“Estos son los partidos más lindos para jugar, los que te dan una envión anímico importante. Será en casa, con nuestra gente y queremos volver a ganar para ser el equipo que éramos. Es bueno tener más tiempo para trabajar. La ‘U’ es una motivación y un lindo partido para salir adelante”, cerró.