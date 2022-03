El ex zaguero de la Universidad Católica tuvo palabras para lo que ha sido el bajo rendimiento que ha mostrado Nehuén Paz con la camiseta de los Cruzados

Dante Poli se ha desilusionado con el nivel de Nehuén Paz en la Universidad Católica: "No me ha parecido el jugador de categoría que yo pensé"

La Universidad Católica hoy en día atraviesa un complejo momento en el Campeonato Nacional, tras sumar su cuarta derrota consecutiva y los dardos de este bajón en la temporada han ido a los refuerzos que arribaron a la UC para este torneo, los cuales ninguno de ellos ha podido posicionarse como una verdadera opción para el equipo de Cristian Paulucci.

Ante aquello, el ex defensor de los Cruzados y hoy comentarista, Dante Poli se refirió en ESPN sobre el rendimiento que ha mostrado el zaguero argentino Nehuén Paz, al cual le ha tocado ser titular en estas últimas dos jornadas, pero que no se le ha visto con un buen nivel futbolístico.

“Ha mostrado poco para un no gran curriculum, pero si para venir respaldado de haber estado en algunas temporadas en Italia sobreviviendo en equipos de no gran envergadura, pero que efectivamente por algo se interesaron en él”, inició apuntando Poli.

El ex central de la Franja expresó que le tiene mucha fe y confianza a lo que puede hacer Paz en la UC, pero que en sus partidos ante Everton y O’Higgins se le ha visto errático en sus intervenciones defensivas.

“Yo siento que él hoy no ha marcado la presencia que yo si creía que iba a tener y eso es un análisis, pero muy puntual por dos partidos, con un contexto que hoy no es el mejor porque el equipo colectivamente no funciona bien”, expresó el hoy comentarista.

Finalmente, Poli expresó que tenía expectativas en los primeros partidos de Paz con la Universidad Católica, pero que hasta el momento no ha mostrado grandes cualidades como las que lo llevaron a jugar en el fútbol europeo.

“Hoy no me ha parecido el jugador de categoría que yo pensé que me iba encontrar en estos dos partidos, en eso quiero ser súper sincero, más allá de que después evidentemente pueda estar mucho mejor”, finalizó.