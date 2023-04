Universidad Católica no encuentra la llave del triunfo y cayó ante Ohiggins de Rancagua por 1 a 0 en el Estadio Santa Laura. El equipo dirigido por Ariel Holan le costó generar peligro ofensivo y aún no pueden encontrar el funcionamiento correcto.

En entrevista con TNT Sports, Nicolás Peranic comentó sus sensaciones del partido."Creo que los primeros minutos son los que más costaron, en el gol de ellos en una jugada con fortuna de rebote. Después de eso dominamos el partido, las pelotas y las chances. Nos faltó suerte en una jugada, generamos, pero bueno, en este momento la calentura es que queríamos ganar para meternos arriba. Tuvimos las chances, pero no la fortuna".

"Me entreno como si me tocara defender la camiseta cada fin de semana, tengo la fortuna de tener grandes compañeros como Matías (Dituro), un entrenador como Robert (Prieto) que me hacen sentir como si yo jugara también y eso me mantiene vivo, con ganas y motivado. Espero la oportunidad para estar a la altura de las circunstancias", continuó diciendo el arquero argentino.

Peranic hizo un correcto partido contra Ohiggins. (Photosport)

El arquero cruzado también se refirió a los 10 meses que llevaba sin sumar minutos en partidos oficiales. "Mis compañeros me hacen sentir cómodo y no siento que me pese el tiempo fuera de las cancha sin jugar", añadió el ex arquero de Melipilla.

Peranic para cerrar la entrevista tuvo palabras para lo que será una nueva edición del clásico universitario. "Los clásicos son clásicos, tenemos bajas sensibles, importantes, pero Católica debe salir a ganar, no importa como uno llega sino ganarlo", cerró.