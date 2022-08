El ex atacante de Universidad Católica no le pareció buena la decisión que tomaron en Cruzados con respecto al joven delantero, quien fue enviado a préstamo otra vez a Palestino.

Universidad Católica y Ariel Holan han tenido una importante baja en la parte ofensiva, pues son pocas las alternativas que tiene el técnico argentino en aquella zona tras las salidas de Diego Valencia y también de Bruno Barticciotto y que ha generado que no existe un reemplazante natural para el goleador cruzado.

En diálogo con Bolavip Chile, Osvaldo "Arica" Hurtado, se refirió a esta decisión que tomaron por parte de Cruzados y en un inicio bromeó con que lo habían llamado desde la precordillera para integrarse al plantel. “Me llamaron a mí, voy como 9. Voy de tapadita", dijo el ex atacante.

En relación a lo anterior, es que Hurtado fue claro en señalar que en la UC dejaron partir de manera anticipada a Bruno Barticciotto, ya que él podría haber sido una opción para Zampedri y considerando si la venta de Valencia ya estaba concretada de hace más tiempo.

“El tema es que se desprendieron rápido de Barticciotto que podría haber sido alternativa. Creo que no sé si lo de Valencia estaba visto de antes o no, pero lógicamente quedarse con Zampedri es peligroso. ¿Cuánto goles son? Hartos, pero no solo los goles, sino lo que también provoca ofensivamente Zampedri. Ojalá pueda aparecer otro chico”, añadió.

Además, cabe recordar que hace unos días, Marcelo Barticciotto contó cómo se provocó la nueva salida de su hijo hacia el cuadro árabe, al que defendió en la temporada 2021 y tuvo una destacada campaña.

El delantero partió a préstamo a Palestino | Foto: Cruzados

Por otro lado, al ex artillero de la UC se le preguntó Gonzalo Tapia y si podría ser una elección en caso de que El Toro esté ausente en el equipo.

“No, tiene más pinta de ‘orillero’. Él es potencia y no tiene como para retener el balón o hacer el descanso del equipo en ciertas situaciones. No tiene esas condiciones técnicas para hacer un trabajo de ese tipo”, justificó Osvaldo Hurtado.

En cuanto al sueño del título, Hurtado fue claro. “Yo creo que debe mirarlo más de lejos, pero no olvidarse. Lógicamente por puntos y como está Colo Colo hay que mirarlo desde lejos nada más, sigue siendo fútbol, uno nunca sabe”, manifestó.

Por último, entregó su opinión con respecto a la decisión que tomaría José Pedro Fuenzalida a fin de año, que en conversación con El Mercurio, aseguró que esta podría ser su última temporada y decir adiós al fútbol.

“Conociéndolo y con lo profesional que es con su manejo interno, es una decisión bien tomada. Él debe saber lo que es una recuperación post partido a nivel nacional e internacional. A lo mejor esas son las claves para tomar una decisión de este naturaleza, aunque uno lo ve entero, pero yo jugué hasta buena edad y ya el día miércoles me empezaba a recién a recuperar”, cerró.