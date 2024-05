Universidad Católica está viviendo un tremendo cierre de primera rueda en el Campeonato Nacional, en el que los ‘Cruzados’ hilaron una buena racha de resultados, la que hoy en día los tiene peleando por la parte alta de la tabla de posiciones.

Ahora los dirigidos por Tiago Nunes buscarán cerrar de la mejor forma lo que es la primera etapa del torneo, en la que viajarán al norte de nuestro país para medir fuerzas con otro candidato al título, el Coquimbo Unido de Fernando Díaz.

Finalizando la primera rueda, en la UC sin duda que comenzarán a enfocarse en lo que será el mercado de pases, en la que son conscientes que dicho proceso será clave para nutrir su plantel pensando en luchar por el campeonato.

En las últimas horas, una mala noticia se le entregó al hincha del equipo de la precordillera, en la que se ilusionaron con el posible retorno de un supercampeón con el equipo, pero que pareciera que todo quedará en nada.

La opción de Valencia se descartaría en la UC | Foto: Photosport

La periodista Verónica Bianchi informó en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ que le delantero nacional, Diego Valencia no volvería a la Universidad Católica tras los rumores que lo acercaron al equipo que lo vio nacer.

“El otro día me encontré con Diego Valencia en el gimnasio que está entrenando y me dijo dilo no más de primera fuente, que no voy a volver a la Universidad Católica“, fue lo que indicó la comunicadora.

De esta manera, en la Universidad Católica tendrían a su primer nombre descartado pensando en el mercado de fichajes, en donde dentro de la directiva no veían como una mala opción el retorno de un viejo conocido al club.