El ex jugador de la Universidad Católica abrió las puertas para el retorno al club pensando en un futuro

Universidad Católica busca sin duda dar el gran golpe en nuestro país con lo que es la remodelación importante que está realizando en el Estadio San Carlos de Apoquindo, la que sin duda será el recinto más renovado de nuestro país, cumpliendo con estándares de alto nivel.

En los últimos días, el hoy atacante que pertenece a la Salernitana y fue criado en la UC, Diego Valencia visitó los trabajos del nuevo recinto del club y luego de aquello conversó con el canal oficial de los ‘Cruzados’, en la que destacó lo que será este grandioso estadio.

“El estadio me encanta, desde que entré en el auto se ve un estadio imponente, siendo que aún no se termina, que aún va quedando lo último, se ve un estadio muy moderno, me gusta mucho. Estoy esperando que ya esté listo para ver al equipo acá”, comenzó señalando Valencia.

Sobre su amor a la Universidad Católica, el atacante nacional indica que a pesar de la distancia y las diferencias de horario, trata de no perderse nunca los partidos del equipo y siempre que puede, se instala a apoyar al club de sus amores.

Diego Valencia no olvida a la UC | Foto: Photosport

“Yo desde afuera sigo mucho al club cada vez que puedo, que me coinciden los horarios, veo los partidos y tengo amigos todavía en el plantel, es algo que me gusta mucho, es una pasión que comparto con mi familia”, esgrimió.

Finalmente, Valencia habló de la posibilidad de volver a vestir la casaquilla de la UC, en la que abrió las puertas de un retorno pero para un futuro, ya que su misión hoy en día es consolidar su carrera en el extranjero.

“Es uno de mis objetivos es poder volver en un tiempo más, creo que ahora mi objetivo es seguir mi carrera en Europa y cuando se dé poder volver acá a mi casa”, cerró