Edson Puch está cada vez más lejos de permanecer en la Universidad Católica de cara a la próxima temporada. El iquiqueño tendría una oferta de Deportes Iquique sobre la mesa y el delantero no vería con malos ojos un retorno al "club de sus amores".

Y es que lo ofrecido económicamente por la dirigencia de Los Cruzados para la próxima temporada no convence al ex ariete de la Selección Chilena, al igual que a Diego Buonannotte, y todo parece indicar que no seguiría en el elenco precordillerano.

El panelista de Radio Agricultura, Patricio Yáñez, se refirió a la posible salida del delantero de 35 años y analizó su estadía en el cuadro cruzado.

“¿Si se va Puch la UC va a perder demasiado? No, para mí no, porque el análisis que hace la Católica y en el ofrecimientos que ves, está lo que esperan de él. Si Puch para la Católica fuera muy importante, le hubiesen ofrecido algo más económicamente", remarcó el ex futbolista en Agricultura.

Además, agregó que “al igual que Buonanotte, si fuese un jugador relevante, no le ofrecen lo que le ofrecieron, lo obligan a irse. Le dijeron esto es lo que tenemos, no tenemos más".

Recordar que el presidente de Deportes Iquique se mostró ilusionado con una posible vuelta de Puch al cuadro del norte de nuestro país. "Sería maravilloso tener a Edson Puch otra vez acá en Iquique", sentenció.

De esta manera habrá que esperar si Puch: permanecerá siendo jugador de la Universidad Católica o si finalemente volverá a Deportes Iquique para lograr el tan ansiado retorno a la Primera División.