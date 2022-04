Universidad Católica enfrenta a Universidad de Chile por la Fecha 8 del Campeonato Nacional 2022 y el técnico Cristián Paulucci habló durante este viernes en conferencia, donde abarcó varios temas y uno de ellos es el cambio de esquema para enfrentar a los azules.

En cuanto a la consulta de si le cuesta salir de ese sistema táctico predeterminado que ha tenido el club durante los últimos años y que le ha entregado varias alegrías a nivel local a los precordilleranos.

“No, para nada, soy súper flexible. Creo que un entrenador debe jugar de acuerdo a los futbolistas que tiene, debe armar un dispositivo de acuerdo a las capacidades de los futbolistas. Si un entrenador se encierra en un sistema, está totalmente equivocado", comenzó explicano el DT.

"A ver, yo siempre dije que me acomodaba el 4-3-3 por lo que venía haciendo, por los cuatro títulos que ganamos, por las tres Supercopas que ganamos últimamente y siempre se ha con estos futbolistas más allá de que fueron saliendo y llegando otros", agregó el argentino.

En cuanto al trabajo de cambio táctico tras las cuatro derrotas consecutivas, Paulucci sostuvo lo siguiente. "Bueno, como nos pasó en estas racha negativa que todos ustedes saben, no sé si la palabra y que no coincido con eso fue ‘agarrarnos la mano'", explicó.

"El partido con Everton fuimos demasiado superiores y si ese partido nos quedábamos cortábamos esa racha y seguramente no se estaría hablando que los equipos que nos ganaron lo hicieron con tres en el fondo, pero bueno, pasó lo que pasó. Ya todos lo sabemos y nosotros ya habíamos, antes de llegar a esta instancia de perder cuatro partidos, entrenado de otra manera", añadió el argentino.

Eso sí, el estratega reconoció que ya venían trabajando este tema. "Ya veníamos buscándole después del partido con Palestino alguna alternativa, hoy en día la tenemos bien marcada, bien entrenada y eso me deja muy tranquilo. Se sienten respaldados los jugadores, no es cuestión de decir ‘ah, cambio de sistema’ y lo hago al otro día. No, hay que trabajarlo, porque o si no después la responsabilidad la tiene el jugador y en este caso la vamos a tener todos".

"Hemos trabajado muy bien, nos sentimos muy cómodos con el cambio y eso no quiere decir no volvamos a lo otro o que no cambiemos dentro del partido, en realidad son variantes que podemos usar dentro de un mismo partido y con los mismos futbolistas”, cerró Paulucci.