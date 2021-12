Diego Buonanotte ya tiene prácticamente definida su salida de Universidad Católica. El volante no habría llegado a acuerdo con el elenco cruzado para continuar la próxima temporada y por eso es que hay personas que han comentado esta situación.

Jorge "Polo" Quinteros conversó este miércoles con ADN Deportes y tuvo palabras para el difícil escenario que está enfrentando el Enano en la precordillera, pues ya estaría con los dos pies afuera de San Carlos de Apoquindo.

"Lo que yo estoy seguro, cien por cien seguro y sin duda a equivocarme, que un jugador que le dio tanto a la Católica y que le dio tantos títulos, no puede esperar hasta el último día a ver si el club le da un pesito más o un pesito menos", dijo el ex atacante.

"No puede estar así. Eso se tenía que haber arreglado antes, tener más respeto por Diego Buonanotte y decir 'Diego, mira que está complicado este año, te lo tengo que decir', porque esto ya no lo saben. Entonces es más respeto hacia el jugador, hacia el ídolo, hasta el presidente de la Nación electo le duele que se vaya", agregó Quinteros.

Para el ex delantero, las tratativas se debieron realizar de otra manera, pues para Quinteros el mediocampista es un ídolo del club. "Entonces es un poco más de respeto, no hay que presionar para que se vaya ofreciéndole dos pesos. Hay que ser más respetuoso, explicarle la situación y el jugador lo tendrá que entender, pero no diciéndole 'vamos a ofrecerle un peso para que se vaya'. No, no se hace con nadie, menos con un ídolo", cerró.