Campeón con la Universidad Católica recuerda su paso por el club: "Fue de lo mejor que me pasó en mi carrera"

Dentro de la historia de la Universidad Católica, sin duda que en estos últimos tiempos el uno de los grandes goleadores que tuvo dentro del club fue el argentino Jorge Quinteros, quien se alzó como el gran killer de la UC en el Torneo de Clausura 2005, el cuál lograron consagrarse como campeón.

En las últimas horas, el ‘Polo’ conversó con el programa ‘Todos Somos Técnicos’ y fue consultado sobre lo que fue su paso por el conjunto de la ‘Precordillera’, el cuál recordó con mucho amor dentro de su carrera futbolística.

“Para mí la Universidad Católica fue de lo mejor que me pasó en mi carrera, yo jugué no mucho, 13 años profesional y jugué 2 en la Católica y lo tengo entre lo mejor que me pasó”, comenzó señalando Quinteros.

Ya pensando en lo que será una nueva edición del Clásico Universitario entre la Universidad de Chile y Universidad Católica, el ex goleador de la UC recordó los clásicos más importantes que les tocó disputar en su estancia como jugador.

Polo Quinteros en su paso por la UC | Foto: Archivo

“En los clásicos, es lógico (que uno de los importantes) es el de la final, que ganamos por penales y el otro que recuerdo, es uno que ganamos 1-0 y eso no da la posibilidad de seguir en la Sudamericana, hicimos una buena Sudamericana”, declaró.

Finalmente, Quinteros dejó de lado lo que será el Clásico Universitario y se refirió a lo que es la instalación de pasto sintético en el nuevo estadio de la Universidad Católica, en la que pegó el grito por aquello y consideró como inconcebible que el club tenga este modelo de pasto.

“El estadio lo sigo por Instagram, por las redes sociales por como lo están haciendo y está fabuloso, pero te voy a decir que está malo el pasto, el pasto sintético es la antítesis del fútbol de alto rendimiento, de fútbol de grandes ligas, el pasto sintético es un invento, lo entiendo para algunos lugares como Puerto Montt, por un tema más económico, pero la UC no puede tener pasto sintético”, concluyó.