El volante chileno Felipe Gutiérrez no juega en la Universidad Católica debido a que Ariel Holan no lo tiene considerado para la temporada 2023. Gutiérrez terminó su préstamo el 31 de diciembre de 2022 con el Colorado Rapids, equipo de la MLS de Estados Unidos, y tuvo que volver a la UC, pero no ha participado en los partidos de pretemporada porque no está considerado por el técnico argentino, esto a pesar de que los Cruzados tienen pocas variantes en el mediocampo.

Es por esto que el volante de 32 años, quien fue mundialista con la Selección Chilena en el Mundial de Brasil 2014, ha estado en la orbita de diversos equipos, uno de ellos fue Emelec, uno de los equipos grandes de Ecuador. Según indicaron medios ecuatorianos, el ex jugador del Betis español fue ofrecido a Emelec. Su nombre también provocó interés de Universitario de Perú y del Austin F.C de Estados Unidos.

Universidad Católica tuvo diversas bajas en el mediocampo para la temporada 2023 debido a que salieron Luciano Aued, Juan Leiva y Yamil Asad, quedando disponibles Ignacio Saavedra y César Pinares. Además, el juvenil Bryan González fue citado por la Sub 20 para el Sudamericano que se jugará en Colombia.

Aún con este panorama el ex técnico de Independiente no tiene considerado a Gutiérrez para el plantel que en 2023 jugará competiciones como el Campeonato Nacional y la fase inicial de la Copa Sudamericana, instancia en la cual enfrentarán a Audax Italiano en un partido único.