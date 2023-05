Rafa Olarra explicó por qué Mauricio Isla fracasó en la UC y le prestó ropa: "Ha sido injusto, me duele"

Mauricio Isla no pudo terminar de convencer en Universidad Católica y su estadía tuvo fin anticipado de mutuo acuerdo. Rafael Olarra a la hora de los balances le prestó ropa al Huaso, partiendo por dejar de lado cualquier tema extrafutbolístico, como el viaje del lateral derecho a Colombia cuando el equipo disputaba el Clásico Universitario.

"Siento que si Universidad Católica hubiese andado en los niveles que se esperaban, esto no es noticia y pasaría como algo más que hacen los jugadores en sus momentos de ocio. Lo sabemos, pesa y duele, porque el momento de Universidad Católica y en especial de Mauricio Isla no era bueno", expresó en ESPN.

El exfutbolista aseguró que el fracaso de Isla está relacionado a otros factores del equipo: "No estoy de acuerdo con esto del achanchamiento, tiene que ver mucho con lo colectivo. La llegada que tiene Mauricio Isla es en una Católica distinta, que tenía compañeros de otra calidad, de jerarquía".

Respecto a esa situación, mencionó al gran partner en cancha del ex Udinese: "El entendimiento con Fuenzalida fue instantáneo, lo mostraron, era para seguir haciéndolo. La salida por una opción del Chapa genera cosas en el equipo, se van otros jugadores importantes también. Entonces, todo recaía en los jugadores referenciales".

Para Olarra, el Huaso no es un jugador líder: "Quizás eso es lo que Isla no quería asumir nunca, porque nunca fue un jugador referencial dentro de la Selección. Uno decía es un constante seleccionado, un jugador importantísimo, pero cuando tenía que llevar la voz cantante no era él. Era un acompañante de lujo de una Selección que jugaba bien, acá pasó sin quererlo a ser referencial".

Mauricio Isla dejó la Universidad Católica (Foto: Photosport)

Por último dejó interrogantes sobre el rol del entrenador de los Cruzados: "No todos están preparados para ser un caudillo, por eso mismo siento que ha sido injusto, me duele lo que pasó con Isla. Nos perdemos la posibilidad de tener un gran jugador en nuestras canchas, jerarquizando. El quizás también tiene responsabilidad, pero ¿Con quién lo acompañaste? ¿Holan le sacó partido? ¿Le está sacando partido a Mena? Son preguntas que uno se hace".