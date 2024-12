Universidad Católica sigue con el pie en el acelerador dentro de lo que es este mercado pases, en donde la dirigencia del club busca seguir llenando el paladar de Tiago Nunes en lo que es la conformación de su plantel para la temporada 2025.

En lo que va de mercado, los ‘Cruzados’ ya han hecho oficial la llegada de dos refuerzos: Dylan Escobar y Jhojan Valencia, y ya tienen a la vista a su próximo fichaje, quien confirmó el interés desde la UC y expresó su deseo de llegar al club.

Se trata del atacante, Rodrigo Piñeiro, quien hoy en día milita en Vélez Sarsfield de Argentina y previo a la final del Trofeo de Campeones 2024 conversó con ‘100% Deportes’ de Sport 890 en Uruguay, en donde manifestó que el interés de la Universidad Católica en contar con sus servicios es real.

“El interés de Universidad Católica es real. Me han llamado y me interesa la posibilidad, pero no es momento de hablar, mañana tenemos una final y estoy enfocado 100% en eso”, declaró.

Piñeiro no pudo consolidarse en Argentina | Foto: Vélez Sarsfield

Finalmente, Piñeiro se refirió a lo que ha sido su paso por Argentina, en donde no pudo consolidarse nunca dentro de Vélez Sarsfield y entregó sus razones por esto, indicando de que le costó demasiado tiempo el poder adaptarse a la competencia.

“Me costó el ritmo de juego en Argentina. Recién en los últimos meses me adapté a la exigencia que tiene la liga, pero es tremenda. El fútbol en Argentina se puede comparar solo con Brasil, son las dos ligas más duras sin dudas”, cerró.