Si hay un jugador que se ha ganado el cariño y respeto de los hinchas de la Universidad Católica es Raimundo Rebolledo. El "Catuto" no sólo ha logrado un hueco fijo en Los Cruzados, sino que es uno de los grandes proyectos de la cantera del elenco precordillerano.

El lateral derecho penquista suma diez títulos con la camiseta de UC y en sus 24 años ya tiene: 141 presencias con La Franja y ha anotado un gol, desde su estreno profesional en San Carlos de Apoquindo el 11 de julio de 2016.

Rebolledo se tomó un momento para conversar con las Redes Sociales de la Copa Libertadores acerca de su paso por el cuadro Cruzado.

"Yo estoy desde los 10 años acá en Católica, más de la mitad de mi vida. Lo que nos representa es que la UC no solo te inculta un juego distinto de fútbol que es tener la pelota, moverla, tratar bien el balón, sino también te incultan valores, que te vayan bien en los estudios, están los valores por siempre por delante que ser un buen futbolista", comenzó diciendo.

Rebolledo es uno de los tantos proyectos que han salido de la cantera de la UC | Foto: Agencia UNO

Además, fue consultado sobre uno de sus referentes del fútbol: Cristián Álvarez, histórico jugador de Los Cruzados. "A mí personalmente cuando yo subí al plantel estaba él, que jugó en River Plate y en la Selección Chilena, y fue un referente muy importante para mí, jugó en la misma posición y él siempre me aconsejaba diciendo donde moverme, me alentaba no siendo mala leche. Él me marcó mucho", detalló.

"Me ha tocado estar en los cuatro torneos consecutivos y esa experiencia que uno va adquiriendo de jugar finales o jugar campeonatos internacional y a medida que uno lo va a haciendo bien, se va a ganando el respeto de la gente, de tus compañeros, del cuerpo técnico. Más que referente me siento un jugador importante", sentenció el Catuto.