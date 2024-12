Universidad Católica no para en su afán de encontrar los mejores nombres para afrontar la temporada 2025, en la cual los Cruzados quieren dejar atrás los malos resultados y darle una nueva alegría al hincha precordillerano.

Para eso, el cuadro universitario puso manos a la obra y en las últimas horas ha abrochado la llegada de dos nuevas caras: el colombiano Jhojan Valencia y el lateral chileno Dylan Escobar.

Otro de los jugadores que tiene muchas chances de arribar a San Carlos de Apoquindo es el uruguayo Kevin Méndez, que en la última temporada rindió a gran nivel en Everton de Viña del Mar.

Kevin Méndez le coquetea a la Universidad Católica

El futbolista charrúa de 28 años fue entrevistado por el medio ADN Deportes y ahí se refirió a esta posibilidad de ponerse la camiseta de un grande del fútbol chileno.

“Quiero ir a un equipo que pelee copas importantes, que tenga objetivos bien claros, que se interese en mí, me sienta querido. Es más fácil la adaptación donde uno esté a gusto. En lo personal y deportivo, para mí y mi familia, espero que sea algo bueno. Estoy esperando que se den cosas para tomar la mejor decisión”, señaló de entrada.

Méndez estaría cada vez más cerca de ser nuevo refuerzo cruzado | FOTO: Andres Pina/Photopsort

Agregando que “es una opción mucho más que válida quedarme en el fútbol chileno. Me han tratado de maravilla. Corro con la ventaja de haber estado en Everton y eso me da un plus para quedarme en la liga”

“Estoy abierto a todo. Siempre es lindo que equipos grandes como la UC se fijen en uno, habla del trabajo que he hecho, uno se pone orgulloso de que se interesen en uno. Habla bien del año y del trabajo de uno”, finalizó Méndez.

La pretemporada de la UC

Universidad Católica quiere llegar de la mejor manera al inicio de la temporada 2025 y, para aquello, disputará un torneo amistoso en Uruguay donde se puede medir con rivales de la talla de Independiente, Nacional de Uruguay e incluso Colo Colo que también confirmó su participación.