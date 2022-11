Ricardo Lunari tajante: "No me gusta la UC de Holan, ni de Quinteros y tampoco de Beñat"

Ricardo Lunari conversó este viernes con Los Tenores de ADN y una de las preguntas fueron hacia si le gusta el fútbol que ha mostrado Universidad Católica en este segundo proceso de Ariel Holan en la precordillera.

No obstante, el histórico jugador de la UC fue categórico y no tuvo tapujos en señalar que no es de su gusto. Además, agregó la campaña que tuvieron los universitarios bajo el mando de Gustavo Quinteros y también con Beñat San José.

"No, no me gusta. No me gusta la (Ariel) Holan, no me gustó la de (Gustavo) Quinteros y tampoco la de Beñat (San José). Quiero decir, a mi me gusta el fútbol vistoso y a pesar de ser campeón la Católica no era vistosa, pero como hincha quiero que salga campeón siempre, arratonado o como quieran", sostuvo el argentino.

El campeón con la UC fue categórico | Foto: Agencia UNO

Finalmente, reconoció que durante estos tres períodos se jugó de buena manera, el concepto de juego ha estado lejos de lo que ha representado La Franja a lo largo de su historia.

"Después hay gustos futbolísticos y por momentos hubo en estos campeonatos que se jugó bien, pero la idea general no tiene mucho que ver con la historia del fútbol bien jugado de Católica", cerró.

Por su parte, los estudiantiles concluyen su temporada durante este fin de semana, pues deben visitar a Deportes Antofagasta en lo que será un compromiso importante para ellos. Los precordilleranos necesitan de un triunfo para asegurar su presencia en la próxima Copa Sudamericana 2023.