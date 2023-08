Beñat San José y el Bolivar dieron el gran batacazo de la semana en Copa Libertadores, eliminando al Athletico Paranaense de Arturo Vidal, último finalista del certamen de clubes más importantes en este lado del mundo.

Tras la agónica clasificación en definición a penales, el ex técnico de Universidad Católica fue abordado por el diario AS, quienes le consultaron si fueron reales los sondeos que en un momento hubo desde Colo Colo y Universidad de Chile.

“Han sido reales. Algunos contactos, llamados, algunos más directos, otros indirectos, pero no voy a comentar detalles, porque no procede para nada”, reveló el DT sensación de la presente Copa Libertadores.

Beñat celebra la clasificación del Bolivar en Copa Libertadores. | Foto: Getty Images

Beñat fue sin rodeos: “Siempre es un honor. Para mí, que equipos de Chile y en ese país me valoren así, es un honor, significa que se hicieron bien las cosas. El fútbol es complejo y no siempre vas a ser del gusto de todo el mundo. Que yo tenga una buena memoria del fútbol chileno y el fútbol chileno de mí, me enorgullece. Pero sí, hubo contacto”.

¿Un futuro en Chile? San José responde: “Sí, sí, seguro. O sea, primero ya por agradecimiento y segundo, porque me gusta mucho el perfil del jugador chileno, me encanta, me gusta el fútbol que se vive ahí, la pasión. En el país me encontré muy a gusto. Podría ser en el futuro una posibilidad, si dios quiere, y la verdad que lo haría encantado porque fui muy feliz”.

El DT español ahora tendrá con el Bolivar una prueba aún más dura, ya que deberá enfrentar a Internacional de Porto Alegre en los cuartos de final de Copa Libertadores buscando un cupo entre los 4 mejores de Sudamérica.