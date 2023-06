En la dirigencia de Universidad Católica miran de reojo la situación de varios jugadores del plantel, los cuales podrían llegar a salir en este nuevo mercado de fichajes invernal.

Mucho se había hablado en los últimos días acerca de una posible salida del zaguero central Branco Ampuero del elenco precordillerano y una potencial llegada a Bolivar, club dirigido por el español Beñat San José.

Todo parece indicar que Ampuero continuará en la UC | Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Lo cierto es que en conferencia de prensa el propio estratega fue consultado acerca de este rumor y negó tajantemente lo dicho por algunos medios de comunicación.

“Respecto al jugador que me mencionas, no es cierto… Branco Ampuero es un jugador que tuve en dos equipos, al que aprecio mucho, un grandísimo defensor con una profesión tremenda, pero lo comento porque me dijo el nombre, pero no contemplamos la llegada de ningún defensor extranjero”, dijo el ex DT de la UC.

“Estamos contentos y tenemos los extranjeros que queremos, y la verdad es que sí me llegaron los rumores de Branco Ampuero, pero no es cierto que hemos contactado con su agente ni con el jugador. Son rumores, no es cierto, pero aprovecho de decir que es un gran jugador”, sentenció.

Vale recordar que tanto Ampuero como San José coincidieron en la UC, donde el español quedó gratamente sorprendido por el nivel del ex Deportes Antofagasta.