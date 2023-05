Mauricio Isla y Universidad Católica llegaron a un acuerdo para poner a fin al contrato durante este martes. Por lo mismo es que las reacciones no han sido ajenas a esta sorpresiva salida del ex seleccionado nacional.

Rodrigo Polaco Goldberg fue consultado sobre lo que podría generar en las arcas cruzadas la salida del lateral y basándose en su paso como gerente deportivo en Universidad de Chile. Sin embargo, el ex futbolista también considera que en lo deportivo la salida de Isla también puede ser factor.



“Hay un beneficio económico, que puede ser reorientado, pero efectivamente al final del día más allá de eso lo que te queda, lo quieras o no, es un jugador importante que se te va. O sea, deportivamente y aunque no haya rendido, es un tipo que igual creo que tiene el potencial para haber rendido. No es que haya llegado a su peak, agarró sus cosas y se fue. No", comenzó diciendo en Al Aire Libree en Cooperativa.

El lateral dejó la UC | Foto: Photosport

Por otra parte, Goldberg agregó que la partida del bicampeón de América con la Selección Chilena puede ser un daño para el equipo que dirige actualemente Ariel Holan.

"Es un jugador que efectivamente tuvo algún problema, no lo sabemos cuál fue, se desenfocó, terminó haciendo cosas que no debió haber hecho, por lo menos desde mi punto de vista y al final elige salir. Pero es un jugador que perfectamente te podría haber rendido mucho en Católica, entonces al final del día creo que sí es un perjuicio no tenerlo”, sentenció.



Ahora, veremos si desde el conjunto estudiantil van a la caza por un nuevo nombre para sustituir la baja de Isla luego de finalizar la primera rueda del Campeonato Nacional 2023.