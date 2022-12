Lo que era un secreto a voces, finalmente se concretó. Tras cuatro años y medio en Racing Club de Avellaneda, Eugenio Mena le dijo adios al conjunto trasandino, club donde supo gritar campeón en tres oportunidades, y finalmente volverá al fútbol chileno después de 10 años en el extranjero.

Este jueves por la noche, el "Chueco" se tomó un minuto en sus redes sociales para dedicarle unas emotivas palabras de despedida a los hinchas de La Academia, quienes siempre que podían le demostraban día a día su cariño y le agradecían sus buenas actuaciones en cada partido.

Mena continuará su carrera en el fútbol chileno | Foto: Getty Images

"Hoy me toca despedirme de Racing después de cuatro años hermosos. A las y los hinchas de Racing les quiero decir que jamás me voy a olvidar de ustedes. Me llevo 3 títulos, la amistad y el cariño de los planteles de los que formé parte junto a jugadores, cuerpos técnicos y empleados. Y en mi corazón, el amor y la pasión de esta maravillosa hinchada que siempre estará conmigo", aseveró el lateral izquierdo.

Agregando que "Racing logró que me sintiera uno más de ustedes desde el primer día. Y eso siempre será así. Voy a echar de menos cada grito de aliento, cada canción, cada uno de sus aplausos. Gracias por todo, de verdad. Y gracias por tanto amor. Espero haber estado a la altura".

"Aguante Racing Club siempre", sentenció el ahora jugador de Universidad Católica en la red del pajarito azul.

De esta manera, Universidad Católica se comienza a frotar las manos y está a la espera que el "Keno" Mena aterrice en Chile para estampar su firma con el cuadro de San Carlos de Apoquindo, todo tras semanas de negociación.