José María Buljubasich conversó con TNT Sports en la previa del duelo entre Universidad Católica y Deportes Copiapó y se le preguntó por tres temas que no han estado al margen de la preocupación por parte de los hinchas cruzadas en el último tiempo o semanas.

Primero, el gerente deportivo cruzado fue consultado sobre la continuidad de Ariel Holan y si se estaría evaluando al finalizar la primera rueda del torneo luego de los malos resultados en los últimos compromiso.



"Nosotros hacemos siempre evaluaciones, algunas son formales y otras informales durante el semestre. Las informales son las que vamos conversando con los directores, cuerpo técnico. Otras son formales, que se hacen en la Comisión de Fútbol y al final de semestre o al final del partido con Calera seguramente haremos una evaluación, pero esa evaluación no está enfocada en la continuidad o no del entrenador, eso no está en duda", explicó el ex meta.

"Lo que siempre se hace es ver cómo se mejora, qué cosas se hicieron bien y mal. Cada uno de su lugar qué puede aportar, en qué se equivocó y a partir de ahí trabajar todos juntos", agregó.

Por otra parte, también se le consultó sobre la localía en el Estadio Santa Laura-Universidad SEK durante este temporada, la cual se ha visto interrumpido en varios partidos por el mal estado en la cancha y han tenido que trasladarse a Rancagua, La Serena y Concepción.

"Para dejar claro eso. Nosotros visitamos Santa Laura, fueron dos personas personas del club. Cristián Godoy, Claudio Echeverría y conmigo, fuimos los tres. Vimos cómo estaba, no estaba como había estado previo al partido contra Colo Colo y O'Higgins. Por lo tanto, con esa información conversamos con el cuerpo técnico, con los jugadores", manifestó Buljubasich.

"Hicimos un reunión, yo en nombre del directorio, para tomar la decisión en conjunto y se resolvió entre todas la partes jugar ese partido en Rancagua, pero sí a partir ahora del sábado con Calera ojalá ya jugar ahí y con las conversaciones que tuvimos con la gente de Unión Española, con Cristian, que nos dijo que habrían más recitales hasta fin de año y esperamos poder jugar todos los partidos ahí", complementó.

Por último, el ex arquero cruzado se refirió a esta posible partida de Matías Dituro del club al término de la primera rueda. Sin embargo, el actual gerente deportivo fue tajante y afirmó que el capitán de la UC no se moverá de la precordillera.

"Hasta hoy no hay nada. A nosotros no nos llegó nada, yo soy el recepcionista de las situaciones de los jugadores. Matías no me comentó nada, nunca me dijo que se quería ir, los representantes de Matías tampoco. Así que no tengo nada más que decir que eso", confirmó.



Y sobre si llega oferta que sea buena para el jugador y para el club, Buljubasich enfatizó que "como todo jugador, pero eso se verá cuando termine el campeonato o lleguen ofertas. No solo Matías, sino que siempre hay, en término de campeonato o intertemporadas, situaciones que pueden llegar y se evalúan, pero en este momento no hay ningún pedido de Matías y eso sí lo quiero dejar claro. Matías no quiere salir, no me lo vino a manifestar de esa manera, entonces para dejar tranquilo a Matías y a la gente para que no hayan malas interpretaciones", cerró.