Siguen los rumores con respecto al futuro de Mauricio Isla en Universidad Católica. El lateral derecho no querría continuar en la UC debido a problemas con el plantel y el cuerpo técnico.

La novela de Mauricio Isla parece no querer terminar. A pesar de que en el día de ayer, Juan Tagle señaló que Isla tiene todas sus energías en la UC y que no tiene intención alguna de abandonar el club, la realidad parece no ser tan así.

Según El Mercurio, Isla habría pedido su salida en junio. Esto se debe, a problemas internos con el plantel y el cuerpo técnico. De acuerdo al mismo medio, después de la eliminación por Copa Sudamericana ante Audax Italiano recibió el siguiente comentario: "no te vemos al 100%". Lo que habría molestado al lateral derecho de la UC.

Este medio también revela que el bajo nivel futbolístico no es lo único que le molestó a Ariel Holan y compañía. "Al cuerpo técnico tampoco le gustó que Isla apareciera en la exhibición de Marcelo Ríos el viernes pasado, pues un día después figuró enfermo y finalmente quedó fuera del partido ante Magallanes”.

Mauricio Isla es el foco de atención en Universidad Católica

Mauricio Isla durante esta temporada registra 8 partidos jugados y ha aportado con 3 asistencias. Su bajo nivel defensivo y el poco compromiso que ha tenido con el plantel parecieran ser las claves para una posible salida del lateral de la UC.

Lo cierto es que, el Huaso tiene contrato con Universidad Católica hasta fines de 2024 por lo que su salida, al menos desde la gerencia deportiva, no está contemplada y esperan contar con el lateral hasta finales de este torneo.