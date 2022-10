Este viernes anunció su adiós de Universidad Católica el volante Luciano Aued. El argentino estuco en conferencia de prensa en San Carlos de Apoquindo y confirmó que fin de la temporada 2022 dejará la precordlllera luego de cinco años y medio.

En compañía del jugador, estuvo el gerente deportivo de la UC, José María Buljubasich. El 'Tati' tuvo palabras para la despedida del mediocampista y aseguró que 'Luli' cumplió con las expectativas que algunas se trazaron en el club.

"La verdad que este momento es emocionante. Cuando uno como club contrata a un jugador o cuando llega tiene las mejores expectativas: que a ese jugador le vaya bien, que se identifique con el club, que pueda cerrar bien un ciclo y en este caso Luciano lo ha cumplido", sostuvo el ex arquero.

"Formó parte de estos cinco años y medio, ganó cuatro títulos nacionales, tres supercopas, participó de la época más ganadora del club. Como dijo él 'quería dejar una huella' y vaya que la dejó, por eso para mí es un orgullo y no es fácil cerrar estos ciclos", agregó.

El volanre anunció que dejará la UC a fin de esta temporada | Foto: Agencia UNO

En esa línea, es que a veces los ciclos se terminan, de cualquier u otra forma. Además, reconoció que tuvo más de un encontrón con su compatriota, pero que esas discusiones se valoraron al fin y al cabo.

"Uno a veces sin querer se terminan a lo mejor empañando por uno u otra motivo y con Luciano cerramos un ciclo. Puedo decir que hemos tenido nuestras discusiones y fuertes, después de esas discusiones hemos seguido tratándonos de manera frontal y eso me emociona, porque eso es lo que se valora en este trabajo", expresó Buljubasich.

Además, el ex portero manifesto que "tanto él como muchos compañeros han sido importantes para el crecimiento del club, no solo en los títulos, sino que en la exigencia de nutricionistas, de la calidad del trabajo, en un montón de cosas. El club entrega cosas, pero también a veces los jugadores nos exigen y Luciano es uno de esos jugadores, por eso agradecer a esa lucha que se genera todos los días para que el plantel y el club sean mejores".

"Esas son cosas que son importantes y que no se ven del otro lado. La gente ve la cancha, la gente ve el resultado, pero no lo que pasa dentro del club: las discusiones, la solución de esas discusiones, las presiones que existen de un lado y otro, pero todo siempre para mejorar. Por eso valoro mucho el aporte de Luciano a la institución en general, no solo a lo que títulos que logramos y los que logró él y el equipo", añadió.

'Luli' también le dirá adiós a la UC junto al 'Chapa' | Foto: Agencia UNO

Finalmente, asegura que el ciclo entre Aued y el club se hace de una buena forma y que es sano para ambas partes.

"Se va cerrando un ciclo, no tengo dudas que Luciano puede seguir jugando al fútbol mucho tiempo más, pero a veces los ciclos se van cerrando de una manera que es sana para todos. Doloroso, porque es doloroso para Luciano y para el club, pero también tiene su tiempo y cerrarlo así es una muy buena manera. Agradecido por siempre por lo que aportó y espero que el club también le haya aportado cosas a él", cerró", cerró.