El volante argentino, Luciano Aued sin duda que marcó una importante huella en el fútbol chileno vistiendo la camiseta de Universidad Católica, club en el cual dentro de sus seis años consiguió siete títulos.

Tras varios años de gloria en la UC, el ‘Luli’ selló su salida del club a finales del año anterior, en la que cerró su ciclo maravilloso con los ‘Cruzados’ con una emocionante despedida junto a Germán Lanaro y José Pedro Fuenzalida.

Tras su salida, el mediocampista volvió al fútbol argentino para vestir la casaquilla de Unión de Santa Fe, club el cual a sus 36 años esperaba mostrar su vigencia dentro del fútbol.

En lo que va del 2023, el ex UC no ha tenido un buen presente dentro del conjunto santafesino, en la que no ha podido entablarse como una pieza fija dentro del equipo y hoy por hoy, no es considerado por su estratega Sebastián Méndez.

Luciano Aued en lo que fue su partida de la Universidad Católica | Foto: Photosport

En estos últimos encuentros, el ‘Luli’ ha sido completamente borrado por su estratega, quien en esta semana cumplió un mes sin sumar minutos, viendo los últimos cinco partidos de su equipo desde el banco de suplentes.

La salida de Aued del equipo, quien tuvo su último encuentro como titular el 20 de mayo ante Sarmiento, en donde Unión de Santa fe vivió su última derrota en el Campeonato Argentino cayendo por 2-0.

Después de aquello, Aued vio desde la banca cinco partidos del ‘Tatengue’, en la que el equipo dirigido por Sebastián Méndez ha hilado tres triunfos y dos empates por la liga de Argentina.

El ex Universidad Católica buscará darle la vuelta a este mal momento que atraviesa en el fútbol argentino, en la que espera en los próximos partidos poder volver a ver minutos y ganarse la posibilidad de ayudar a su equipo dentro del terreno de juego.