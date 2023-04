Ariel Holan suma críticas en el fútbol chileno y también en el fútbol argentino. El actual técnico de la Universidad Católica no está pasando un buen momento, pese a que tiene en los primeros lugares a los cruzados. Ayer, Gabriel Milito, ex DT de O'Higgins, criticó al actual estratega de la franja, ya que le criticó abiertamente ser uno de los responsables de la crisis de Independiente en Argentina. Eso no cayó nada bien en Toño Prieto.

El actual comentarista de la Radio Cooperativa fue tajante a la hora de entregar su veredicto sobre lo que dijo el ex defensa del Barcelona en contra de Holan. "Es muy mala clase primero no nombrarlo. Si vas a decir algo se valiente. Yo en esta voy a defender a Holan", expresó.

Luego, en el mismo relato, Prieto fue sincero en su análisis de la situación en la que Milito quiso liquidar a Holan. "Me parece horrible lo que hace Milito. Holan sustituye a Milito. Y hay un celo por el logro que tuvo Holan, posteriormente. Eso es así", deslizó.

Prieto, siempre en su estilo hidalgo y claro, fue tajante también en plantear su teoría y la información que él recabó al otro lado de la cordillera. "Yo respeto mucho a Milito, pero aquí se cae. Algunos en Argentina hablan que esto lo quería decir hace rato y que lo tenía atragantado. Mencionan incluso que tuvo el acuerdo con algún periodista para que le hiciera la pregunta", agregó.

Ariel Holan fue tratado en duros términos por Gabriel Milito en Argentina (Photosport)

La polémica que protagonizó Milito, que no dio el nombre de Holan, aunque dejó en claro que era él por todas las características que dio no cayó bien en Prieto, que fue duro en sus palabras para catalogar lo realizado por el ex estratega del Capo de Provincia.

"Me parece de muy mala clase no nombrarlo. Si vas a decir algo ee valiente, que sea con nombre y apellido. La historia está escrita. Holan sustituyó a Milito y ganó la Sudamericana y tuvo buenas actuaciones en el torneo. Eso es indesmentible hasta ahí", agregó.

Prieto está enfocado en decir su propia verdad y cree que el Gabi Milito, quien está a cargo de Argentinos Juniors y es uno de los ídolos del Rojo de Avellaneda, erró el camino en culpar al actual DT de la Católica de los líos institucionales y económicos de Independiente.

"Si te gusta o no te gusta Holan está bien, pero no ataca lo que tiene que atacar que era a la familia Moyano, que es la que quebró independiente con una deuda impresionante. No comparto lo que hizo Milito me parece mal", terminó.