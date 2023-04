A pesar de estar peleando en la parte alta del Campeonato Nacional, Universidad Católica no ha vivido semanas muy tranquilas, en donde el cuestionamiento importante al trabajo de Ariel Holan, ha generado muchas dudas por lo que han sido los resultados que ha cosechado el conjunto de la ‘Franja’, quien ha ido cediendo en su lucha por la cima, en donde este pasado fin de semana la UC cayó por la minima ante O’Higgins de Rancagua.

Sobre el presente de los ‘Cruzados’, el destacado periodista José Antonio Prieto conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a lo que es el escenario que atraviesa hoy la UC, en la que no pone en duda la continuidad de Ariel Holan dentro del equipo, en donde esperan aún que el equipo pueda tener su gran despegue.

“Yo creo que el puesto de Holan no está en juego, la Católica es un equipo que está peleando por el liderato, que no haya buenos rendimientos eso es otra cosa y es claro, el equipo no despega, si bien están arriba en la tabla, pero no despegan. Recordar cual era el nivel de juego de otros equipos de Holan, hacen llevar a la comparación, hoy la UC no termina por despegar”, partió señalando Prieto.

Ante los problemas que ha tenido la UC, el ‘Toño’ destacó que la gran falla que ha existido dentro del equipo en esta temporada ha sido por las escasas variantes en el mediocampo que tiene el club, en donde hace el hincapié a que ese ha sido el talón de Aquiles del equipo de Holan en estos meses.

Holan no lo pasa bien con la UC | Foto: Photosport

“La Católica carece de mediocampistas, ahora reapareció Pinares, que puede ser el eslabón perdido que necesita, pero ahí está el gran problema, la UC no tiene volantes, tiene muchos delanteros, los pone a todos, hacen que ataquen los laterales, pero no tiene a quien les ponga una pelota de calidad en ataque”, confesó a Bolavip Chile.

Finalmente, Prieto volvió a hablar sobre lo que es la permanencia de Holan en la UC ante lo que puede ser un mal resultado en el Clásico Universitario ante Universidad de Chile, en la que dejó un escenario bastante fuerte sobre el futuro del adiestrador argentino, el cual podría romper todo en los ‘Cruzados’.



“No está en juego para mi gusto la posición de Holan como entrenador, lo que sí puede estar en juego en algún minuto es la decisión de Holan de quedarse o no quedarse, de entender que acá no hay capacidad de mejoría. A lo mejor es Holan es el que puede dar el paso al costado”, cerró.