Universidad Católica en este fin de semana tendrá un importante partido dentro del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Tiago Nunes deberán enfrentarse ante O’Higgins de Rancagua en el Estadio Santa Laura.

Para este duelo, el DT de la UC tendrá un importante problema, ya que el portero Sebastián Pérez ya está trabajando normal con el equipo y vuelve a ser una opción al arco, teniendo en consideración lo que ha sido en gran nivel del joven Thomas Gillier.

Ante este tema, un histórico de los ‘Cruzados’ como lo es Patricio Toledo conversó con Radio Cooperativa y habló del gran momento que ha aprovechado Gillier al hacerse cargo del arco de la UC.

“La oportunidad que tiene hoy en día de jugar en Católica la está sabiendo aprovechar, a lo mejor con errores que son normales a su edad, pero que se pueden corregir sin problemas”, comenzó señalando Toledo.

Siguiendo en dicha línea, el ‘Pato’ se ha mostrado muy conforme por lo que ha sido el rendimiento de Gillier, quien ha podido consolidarse como una gran nombre para quedarse con el arco de los ‘Cruzados’.

Gillier ha tenido un gran rendimiento en la UC | Foto: Photosport

“A mí me gusta mucho como arquero, yo dije en algún momento que me parecía extraño que Católica no haya contratado un segundo arquero con más experiencia, sabiendo que siempre está disputando los primeros lugares, pero me parece que la excursión que está haciendo Thomas lo está haciendo bien y no necesitaría ese arquero con experiencia”, explicó.

A lo que es el retorno de Pérez, el histórico ex guardameta del elenco de la ‘Precordillera’ fue consultado a quien debería tomar los guantes para proteger el arco de la UC, en el que se queda con la vuelta de Sebastián Pérez a la portería del equipo.

“Me parece que Sebastián, ha demostrado ser un buen arquero, en la Católica las veces que ha jugado lo ha hecho bastante bien, lamentablemente ha sufrido lesiones que no le han permitido ser regular, pero me parece que debería retomar nuevamente el arco de U. Católica, por su experiencia, por su trayectoria y por lo bien que lo hecho todo este tiempo”, apuntó en Cooperativa.

Finalmente, Toledo le hizo saber a Gillier que debe estar muy orgulloso con lo que mostró en los partidos como titular, en la que sin duda se alza como un hombre confiable para salvaguardar el arco de la UC en un futuro.

“Thomas también tiene que entender que la posibilidad que él está teniendo de jugar la está sabiendo de aprovechar y que tiene que trabajar para realmente ya quitarle el puesto definitivamente y hacerse dueño del arco de la Católica”, cerró.