Universidad Católica ya palpita su duelo con Talleres de Córdoba en el debut de ambos por el Grupo H de la Copa Libertadores. Los cruzados viajaron este martes a Argentina con 25 jugadores citados para el importante compromiso.

Sin embargo, dos se quedaron bajo el avión y uno es Fabián Orellana. El delantero no venía siendo considerado por Cristián Paulucci en el Campeonato Nacional 2022, de hecho no ha sumado ningún minuto en la competencia local, pero el motivo de ausencia es por una lesión. El ex seleccionado nacional sufrió una contractura de isquiotibiales.

El otro jugador que no está tampoco en la convocatoria es Clemente Montes. El joven delantero se sumó a Fabián Orellana, pero por otro asunto médico y es que se sufrió el contagio de Covid-19. La información la publicó el mismo club a través de sus redes sociales.

"Informamos que dos jugadores de los Cruzados no estarán disponibles para el debut de La Franja en la CONMEBOL Libertadores. @clemente_mb20 COVID

y @fabianorellanaoficial Contractura de isquiotibiales", fue lo publicado.

Con esto, se confirman solo dos bajas obligadas en el elenco precordillerano para su primer choque en el plano internacional y que se juega este miércoles 6 de abril a las 18:00 horas de nuestro país en el Estadio Mario Alberto Kempes en la ciudad de Córdoba.