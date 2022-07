Ignacio Saavedra ha estado involucrado en una polémica respecto al informe arbitral en la que se contemplan cuatro y no cinco amarillas, por un error del árbitro José Cabero en el clásico frente a Colo Colo.

Universidad Católica presentó este lunes a César Pinares como su tercer refuerzo para el actual Campeonato Nacional. Una instancia en la cual contó con la presencia de los directivos deportivos Juan Tagle y José María Buljubasich, en la que se le consultó en medio de la conferencia de prensa por el tema del centrocampista Ignacio Saavedra.

Situación en la cual se ha expresado que el futbolista estaba contemplando una quinta amarilla que se le mostró en el clásico frente a Colo Colo, en la cual además contó con un error arbitral por parte del juez José Cabero y que no consignó la amonestación del futbolista.

José María Buljubasich fue consultado respecto a esta medida en la cual se sinceró al respecto y dio a conocer que fue un tema de analizar al interior de Universidad Católica, contemplando que fue una consignación que conversaron con los encargados de la ANFP.

“La situación es la siguiente. Hacemos un seguimiento de nuestras tarjetas amarillas a la vista porque vemos todos los partidos, de nuestros rivales no, ahí vemos los informes arbitrales. En nuestros registros si teníamos que a Ignacio le sacaron cinco amarillas, pero la resolución de la ANFP mostraba que tenía cuatro”.

Universidad Católica venció a Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional. (Foto: Agencia Uno)

Además, contempló que “Hicimos las consultas, revisamos, y efectivamente hay un informe del partido con Colo Colo que no consigna la amarilla, por lo tanto, objetivamente son cuatro amarillas. Consultamos, nos respondieron que lo que rige son los informes arbitrales y no había ningún incumplimiento si jugaba este partido, esa es la realidad. Bajo la aseveración de la gente e la ANFP sabemos que no tenía ningún problema para que jugara”.

Pero no fue el único, debido a que también Juan Tagle se refirió a esta situación en la que el presidente de cruzados contempló que “Si nosotros hubiéramos decidido una especie de sanción interna y no de la ANFP, cuando le saquen la quinta amarilla oficial arriesgamos que tuviera una doble sanción. Lo que rige es lo que está en los informes, entiendo que el árbitro podría rectificar el informe, pero sólo a partir de ese momento van a consignar la quinta amarilla”.