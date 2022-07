Universidad Católica se estrena en la Copa Sudamericana 2022 y enfrente tendrá al siempre peligroso Sao Paulo, esta vez por la instancia de los octavos de final. El primer compromiso se juega en San Carlos de Apoquindo.

Ariel Holan tuvo esta semana de preparación para trabajar en el equipo que presentará para ante el elenco paulista y tras algunas modificaciones con relación al once presentado contra Unión Sam Felipe, el técnico argentino ya se decidió.

Para desgracia de Los Cruzados, no podrán contar con Matías Dituro para esta llave, ya que no se ha conseguido destrabar la situación de su Certificado de Transferencia Internacional (CTI) y por lo que no alcanzó a ser inscrito para esta importante llave. Así lo explico Ariel Holan durante este miércoles en conferencia de prensa.

Sin más que agregar, estos son los 11 nombres de Holan para el duelo: Sebastián Pérez en portería; Mauricio Isla, Daniel González, Tomás Asta-Buruaga, Alfonso Parot en defensa; Ignacio Saavedra, Marcelino Núñez y Luciano Aued en mediocampo; José Pedro Fuenzalida, Fernando Zampedri y Cristián Cuevas cierran el ataque.

La UC va con lo mejor que tiene ante Sao Paulo | Foto: Agencia UNO

El compromiso comienza a las 20:30 horas de este jueves 30 de junio en el Estadio San Carlos de Apoquindo.