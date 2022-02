Valber Huerta se refiere a su traspaso al Toluca: "Me toma en una etapa de mi carrera totalmente distinta, me siento preparado"

El defensor nacional, Valber Huerta tuvo palabras para lo que significa su traspaso al Toluca del fútbol mexicano, asimilando de que dio un gran paso en su carrera futbolística, la cual espera que le de muchos frutos en un futuro.

El ya ex jugador de los Cruzados, comentó como vivió estos momentos tan importantes en un periodo de tiempo tan corto, considerando que ayer debuto con La Roja y al finalizar el encuentro, fue oficializado su traspaso al Toluca.

"Ayer (martes) se hizo público que me iba y fue el día en que debuto en la Selección Adulta, cierro un ciclo de la mejor manera posible. Si puedo estar en la Selección, es por las cosas que se han logrado y se han hecho bien acá. Eso me dio la posibilidad de estar y de tener el debut que tanto había esperado”, inicio comentando el defensor.

Huerta reflexiona sobre lo que fue su paso por los cruzados, en donde se va más que feliz por todo lo que cosechó con la escuadra de la franja, sumando 6 títulos durante su estadía.

“Terminar este ciclo de esta forma es gratificante y me llena aún más. Comencé haciendo un gol en el primer partido y terminé debutando en la selección. Estoy agradecido por eso", mencionó el ex jugador de la UC.

Finalmente, el defensor nacional comenta que esta nueva experiencia fuera del futbol chileno lo encuentra en un buen nivel y con más madurez, a comparación de su primera experiencia fuera de Chile, la cual fue con el Granada B entre el 2014 y 2015.

"Me toma en una etapa de mi carrera totalmente distinta, me siento preparado y estoy agradecido, porque si tengo esta oportunidad es por todas las cosas que se han hecho bien estos años. Estoy agradecido de mis compañeros, los entrenadores que he tenido estos años y lo tomo con la misma ilusión que cuando llegué a Católica", finalizó Huerta.

El jugador nacional se encontrará en esta nueva etapa de su carrera con su compatriota, Claudio Baeza, quien es puntal del conjunto mexicano, el cual, ya iniciado el campeonato azteca se posiciona en el séptimo lugar con 6 unidades.