Universidad Católica ha tenido un inicio de partido complicado frente a Unión Española. Los hispanos dominaron el primer tiempo y se fueron en ventaja al descanso, pero Ariel Holan movió las piezas en el entretiempo para ir en busca de la remontada.

Fue así como la UC encontró el descuento a través de su goleador, Fernando Zampedri. El Toro se avivó dentro del área y terminó empujando un balón a los 55 minutos tras una mala comunicación en la defensa de los de colonia.

Con este tanto, el delantero argentino llegó a los 89 tantos con la camiseta de la Franja y quedaba solo a tres conquistas de Alberto Acosta, quien posee 92 dianas. Además, con este gol, Zampedri alcanza su quinta anotación en el Torneo Nacional 2023.

No obstante, eso no sería todo, pues el ex Rosario Central puso el empate y aumentó su cuota goleadora en el certamen. A los 77 minutos, el ariete ganó una pelota dentro del área tras un tiro de esquina desde la izquierda. Con esto, son 90 los tantos de Zampedri con la UC y solo está a dos del 'Beto'.

