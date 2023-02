Universidad Católica ya tiene su plantel completo tras el cierre de libro de pases el cual caducó el pasado miércoles a medianoche y sumó a un último nombre: Brayan Rovira, quien viene a préstamo por todo este 2023.

Sin embargo, antes de la llegada del colombiano, fueron varios los jugadores que estuvieron en carpeta para ser ese tan esperado volante que necesitaba Ariel Holan para su mediocampo y uno de aquelllo fue Yoshimar Yotún.

El seleccionado peruano fue la obsesión de los cruzados hasta último momento, pero finalmente el actual jugador de Sporting Cristal desistió a la chance de vestirse con la camiseta de la Franja.

"Es un tema en que estoy fuera, estoy enfocado en Sporting Cristal. Obviamente no puedo ser ajeno a todo lo que se habló en redes sociales. (Estoy) feliz de que se hayan interesado en mí, pero yo no he estado viendo estas cosas", comenzó diciendo el jugador en conferencia de prensa.

El peruano habló sobre el interés por parte de la Franja | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Yotún manifestó que "pienso en estar bien, entrenar y jugar en el torneo. Estoy más enfocado que nunca en Sporting Cristal. Este Cristal está hecho para hacer grandes cosas, queremos que sea un año totalmente celeste. Llevar la cinta es una gran responsabilidad porque es una institución a seguir, siempre están haciendo las cosas bien", cerró.