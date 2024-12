Son días en donde la dirigencia de Universidad de Chile busca de manera desesperada sumar a sus refuerzos de cara a la exigente temporada 2025 que se les avecina, donde entre otros desafíos, volverán a competir en la Copa Libertadores.

Es por eso, que el entrenador Gustavo Álvarez desea cuanto antes poder contar ya con las nuevas incorporaciones y así, arrancar con todo el año que se avecina en el Romántico Viajero.

En ese sentido, el centrodelantero es la gran tarea que debe resolver cuanto antes la dirigencia, para así cumplir con la gran necesidad que tiene el estratega universitario y en ese sentido, el nombre de Octavio Rivero, es la gran obsesión de la regencia bullanguera.

Sin embargo, no ha sido fácil poder resolver ese tema y si bien las negociaciones están, no ha sido cosa sencilla llegar a buen puerto, ya que desde su club, Barcelona de Ecuador, no lo van a soltar tan fácil.

Los inconvenientes que tiene la U para contratar a Rivero

Uno de los grandes aspectos es el económico. Los de Guayaquil no lo soltarán así como así. Según informa la prensa ecuatoriana, el uruguayo no se vendrá a la U si Azul Azul no paga 3 millones de dólares. Una cifra impagable.

No obstante y según información que maneja BOLAVIP CHILE desde la mitad del mundo, los inconvenientes también vienen desde otro lugar y que no son los billetes verdes, si no más bien algo anímico que tiene relación con algo súper puntual y es que, el cuadro del Ídolo cumplirá 100 años este 2025 donde incluso harán una gira mundial y esto, es la razón, por la que no quieren desprenderse de ningún jugador de los llamados Clase A y Octavio entra en esa categoría.

Por último, no son muchos los delanteros que tiene Barcelona y al charrúa -que por estos días se encuentran de vacaciones- es el estandarte de los tres atacantes donde solo cuentan con el joven Allen Obando y Djorkaeff Reasco, pero con este último no se hará uso de la opción de compra y debe volver a Argentina, es por eso que se busca a un ariete que reemplace al mundialista.

Son días claves en la Operación Rivero, donde el futbolista quiere volver a Chile, pero la dirigencia de Barcelona no lo quiere soltar por nada del mundo. Ellos tienen la decisión.

¿Cuál será el primer partido oficial de la U en 2025?

El primer partido oficial de la temporada 2025 para Universidad de Chile, será la Supercopa donde enfrentará a Colo Colo. Aún no se sabe si será a uno o dos partidos.