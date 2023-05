Alfonso Parot pasó la barrera de los 300 partidos disputados con Universidad Católica, entrando a la lista grande de jugadores cruzados que han vestido la franja en el pecho tantas veces como lo ha hecho el ‘Poncho’.

En conversación con El Mercurio, el hombre formado en la cantera de la UC se abrió a hablar por primera vez de un hipotético retiro; cómo le gustaría que fuera, dónde y si se proyecta siento entrenador de fútbol.

“Hasta que me echen de acá (risas). Siempre me propuse dejar el fútbol y no que el fútbol me dejé a mí. Lo tengo metido en mi cabeza”, aseguró Parot en conversación con el medio previamente citado.

Alfonso Parot está en el top 20 de jugadores con más presencias en la UC. | Foto: Photosport

El lateral izquierdo de los cruzados tiene sumamente claro que “Cuando sienta que física y mentalmente no esté dando, diré ‘hice buena carrera, me parece que es hora de parar’”, agregó.

¿Dónde se quiere retirar Poncho? Parot no tiene ninguna duda: “Tengo contrato hasta fin de año y mi intención desde que debuté fue retirarme acá. Llegué a los 10 a años a la UC. El sentimiento es muy grande, me quiero retirar acá”.

En el cierre, el 4 veces campeón de Primera División, 3 Supercopa y 1 Copa Chile aseguró que no se ve dirigiendo en el futuro, donde dice que “No creo que sea entrenador. No me cierro a nada, pero no me veo dirigiendo”, remató.