Alfonso Parot piensa en grande con la Universidad Católica y avisa a sus rivales: "Me parece que..."

Universidad Católica prepara con todo lo que será su vuelta dentro del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Tiago Nunes ya trabajan en lo que será el duelo ante Unión La Calera, en donde en este segundo semestre los ‘Cruzados’ quieren luchar con todo por el título.

En las últimas horas, el defensor Alfonso Parot conversó con el canal oficial del club, en la que comento lo que ha sido su proceso de recuperación tras su operación, en la que ya se encuentra en la etapa final de su fase de vuelta, en la que espera estar prontamente en las canchas con sus compañeros.

“Ya estoy entrando en la etapa final, tengo que recuperar fuerza en el cuádriceps para meterme lleno en la parte final de la recuperación y meterme a entrenar con normalidad. Estoy super contento”, partió señalando Parot.

Ya colocando el foco en lo que es el segundo semestre, el ‘Poncho’ hablo de lo que son los desafíos para el equipo de Tiago Nunes, en la que reconoce el fracaso en la Copa Chile, pero que hoy en día está toda la fe puesta en poder hacer un buen desempeño en el Campeonato Nacional.



“Tenemos las mayores expectativas. Terminamos bien la primera rueda, a pesar de que no partimos de buena manera. Eso nos llena de ilusión más allá del tropiezo de Copa Chile me parece que el grupo está fuerte de cabeza y convencido en la forma. Hemos entrenado muy bien definiendo los detalles que nos van a llegar a ser un mejor equipos”, explicó.

Siguiendo en aquello, el defensor de los ‘Cruzados’ habló de su gran deseo de que la Universidad Católica pueda campeonar en el torneo nacional, en la que confía que junto a sus compañeros puede lograr aquello.

Parot confía con todo en la Universidad Católica l Foto: Photosport

“Sin duda, siempre el objetivo para esta institución va a ser ese. Estoy más convencido que nunca que tenemos equipo y plantel para llegar a ese objetivo”, remarcó.Finalmente, Parot habló de sus grandes deseos que tiene por volver a la cancha, en la que se muestra entusiasmado en lo que ha sido su gran proceso de recuperación y espera poder estar pronto en el campo de juego.

“Estoy desesperado (risas). Mucho tiempo fuera, venía con mucho dolor hace tiempo, estoy contento, porque cosas y movimientos que me dolían, ya no me duelen. Estoy ansioso y contento por volver a jugar y entregar todo”, finalizó.