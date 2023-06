Universidad Católica ya alista lo que será su estreno en esta segunda parte de la temporada, en la que los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Santiago Wanderers por los octavos de final de la Zona Centro Norte de Copa Chile.

Ya pensando en este duelo, el estratega Ariel Holan atendió a los medios de comunicación y abordó la situación médica de dos figuras importantes del club como Gary Kagelmacher y Fernando Zampedri, en la que partió indicando el presente que vive el defensor con su recuperación.

“La lesión de Gary ha sido compleja, porque no ha sido muscular, sino que tendinosa. Son lesiones que requieren más tiempo de lo normal por la zona en la que fue la lesión”, comenzó señalando Holan.

En esa línea, el DT explicó la fase de recuperación que atraviesa el uruguayo “hay tres altas: la médica, que ya la tiene, el alta física y la futbolística, las tres son áreas distintas y se trabajan en equipo, pero son altas muy diferentes. Él ya pasó la primera, ahora está en el acondicionamiento físico y en el futbolístico”.

Kagelmacher sufre con su recuperación en la UC | Foto: Photosport

Terminando de abordar lo que es la lesión de Kagelmacher, el estratego profundizó que al jugador se le ha hecho complejo el poder sentir seguridad para retomar los trabajos futbolísticos y así tener su vuelta al terreno de juego.

“Ahí es donde con este tipo de lesiones que está mucho tiempo parado el futbolista, necesita primero sentir seguridad de lo físico y después de lo técnico, porque fueron más de dos meses fuera de las practicas de fútbol. Recién ahora está haciendo las primeras y se siente mejor. Está en ese proceso, está bien y lo ante posible ojalá pueda estar para jugar con el nivel que mostró”, explicó.

La situación de Fernando Zampedri

Zampedri busca hacer todo para el Clásico Univesitario | Foto: Photosport

Holan terminó abordando lo que es la situación que vive Fernando Zampedri tras su operación, en la que es más optimista pensando en un retorno más próximo a comparación de lo que vive Gary Kagelmacher.

“A Fernando le sacaron los puntos, todavía no se calza el botín, ya hace actividad física normal. El párate de Fernando no fue tan largo como el de Gary, por lo que futbolísticamente no tendría el mismo tiempo de recuperación que él”, declaró.

Finalmente, Holan indicó que el goleador de la ‘Franja’ ya está entrenando para ponerse fino en lo físico y que se mantendrá en evaluación para que vuelva a los trabajos con balón, los cuales aún no realiza.

“Necesita aún tocar el balón, algo que todavía no ha hecho, vamos a ver de acá a los próximos días si ya empieza a entrenar con el equipo con el balón. Ya físicamente está entrenando normal”, finalizó.