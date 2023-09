Arturo Vidal fue crítico con el nivel de Universidad Católica en su triunfo por 1-0 ante Magallanes. “El partido de Católica fue un asco, pu.. que son malos. Un asco, ese partido. Hace mucho tiempo no veo un equipo tan malo como Católica”, dijo en su canal de Twitch.

Nicolás Núñez se refirió a las críticas del ex Juventus. “¿Qué puedo decir? Como motivación si lo escucharon se puede generar. Después, el derecho a opinar lo tienen todos y eso es respetable, aunque las opiniones no sean todas respetables”.

El DT no comparte la apreciación del jugador. “No estoy de acuerdo con lo que dice, pero no le tomo mucho valor a sus palabras. Es parte del folclore del fútbol en semana de clásico, está aquí y es hincha así que de seguro tuvo conversaciones para generar esto”.

Arturo Vidal a través de Twitch abordó sus críticas de hace unos días y destacó al DT de la La Franja, mencionando que el próximo año piensa que verá su sello. “El otro partido que es malísimo yo lo dije y el entrenador Núñez es un gran entrenador. Yo creo en la pretemporada, cuando empiece de nuevo el año, creo que él va a hacer que Católica juegue a su estilo, pero por ahora no”.

El King aclaró qué su comentario es sólo respecto al encuentro por la jornada pasada. “El otro día el partido contra Magallanes fue malísimo. Yo dije que fue malísimo y que están muy malos, pero por ese partido, no por los otros, porque no los he visto”.

Los elogios de Arturo Vidal para la UC y Nicolás Núñez

Vidal elogió al plantel de los Cruzados. “Católica tiene buenos jugadores. Tiene lesionados varios jugadores que me he topado en Meds, ahora que me estoy recuperando ahí. Ese partido en general fue que dije que el equipo estaba malísimo”.

Nicolás Núñez no estuvo de acuerdo con la crítica de Arturo Vidal. El King explicó que su comentario sólo fue por el encuentro de La Franja ante Magallanes (Foto: Photosport)

El bicampeón de América quiere ver al estratega partiendo el año de inicio con la Universidad Católica. “Me gustaría ver a Núñez con su equipo haciendo una pretemporada como preparaba a Magallanes, que lo hizo muy bien. Espero que suba mucho Católica para que el domingo sea un partido bueno, un verdadero clásico como lo fue con Cobreloa”.

Por último, aseguró que el DT debe tener clara una cosa. “Entrenador joven, me gusta su estilo. Los equipos en Magallanes los hacía jugar muy bien, juega muy bien con el balón. Espero que en Católica haga eso, pero tiene que saber que tiene que salir a buscar los partidos de inicio, atacar con mucha gente, estar presionando los 90 minutos. El otro día contra Magallanes con uno más fue malísimo”.

¿Cuándo juega la Universidad Católica ante Colo Colo?

Universidad Católica visitará a Colo Colo este domingo a las 15:00 en el estadio Monumental por la fecha 25 del Campeonato Nacional 2023.