El entrenador nacional, Nicolás Núñez cerró hace algunas semanas lo que fue su capitulo de ser el director técnico de la Universidad Católica, en donde debido a los malos resultados fue cesado de su cargo en este inicio de temporada.

En las últimas horas, el ex DT de la UC habló en exclusiva con Radio ADN, en el que abordó muchos temas y uno de ellos, fue sobre su aceptación al arribo de Nicolás Castillo, en el que entregó sus razones del por qué le abrió las puertas a su retorno.

“Nico cuando llegó el año pasado para hacer la adaptación y que el club me lo pidió porque estaba la posibilidad, yo lo acepté, había tenido información, yo no conocía personalmente al Nico, pero a mí me gustaba corroborar lo bueno y lo malo”.

“Encontré en Nico esos meses que estuvo con nosotros un tipo súper competitivo, súper consciente de lo que era la Universidad Católica, que yo sentía que esa identidad la teníamos que recuperar”, comenzó señalando Núñez.

Siguiendo en su proceso de conocimiento, el ‘Nico’ admitió que su preocupación era por lo que son sus polémicas en redes, algo que pensaba poder controlar como DT : “obviamente, es un tipo que las redes sociales a veces lo traicionan y genera un poco de ruido en eso, pero yo sentía como DT le podía dar la línea de que se enfoca netamente en lo deportivo”.

En lo que fue su escaso periplo en el que lo tuvo como pupilo en este 2024, el entrenador nacional solo tuvo palabras de elogios para Castillo, a quien lo considera un tipo muy importante para el equipo y que puede aportar grandes cosas.

“En el rendimiento ni hablar, mientras estuvo bien, entendiendo ese proceso de estar tanto tiempo afuera, mostró un nivel que a mí me pareció que era un tipo que nos iba a sumar muchas cosas”, declaró.

Núñez se deshace en elogios por Nicolás Castillo | Foto: Photosport

Núñez va a la guerra con Castillo

Finalmente, Núñez remarcó que la clase de jugadores con un alto carácter como Nicolás Castillo son siempre necesarios para un buen equipo y que nunca pueden faltar en sus equipos, en donde no se arrepiente de poder haber sido el hombre que le volvió a abrir las puertas al fútbol y agradeció sus muestras de cariño.

“Si bien es de esos jugadores que uno tiene en los planteles y lo podría tildar de ‘conflictivo’, es un tipo que tiene esa rebeldía que los equipos necesitan, a mí dámelo siempre, porque tiene carácter, tiene personalidad, se enoja en el entrenamiento, pero tiene esa rebeldía y tú en los ojos de él, ves nobleza, un tipo de buenas intenciones”.

“A mí dame los que son medios rebeldes, los que hay que gestionarlos, porque es nuestro trabajo, pero el tipo es noble y va para adelante, por eso ni hablar, le agradezco todas las muestras de cariño que ha hecho públicas, que me confirma lo que yo describo”, concluyó.