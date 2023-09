En los últimos días, el histórico volante nacional, Arturo Vidal se dio el tiempo para conversar con sus fanáticos en su cuenta de Twitch, en la que generó mucha polémica sobre un feroz ninguneo sobre el presente de la Universidad Católica, en la que indicó “hace tiempo no veo un equipo tan malo”.

Durante esta jornada, estas palabras fueron entregadas al director técnico de la UC, Nicolás Núñez, en el que en la previa al duelo ante Colo Colo, se refirió a estos dichos, en la que no respeta para nada su opinión.

“¿Qué fue lo que dijo?… que puedo decir, como motivación si lo escucharon (los jugadores), sí, se genera (una motivación) es real. Después, el derecho a opinar lo tienen todos, eso es muy respetable, después las opiniones no todas son respetables, el derecho si”, comenzó indicando Núñez.

Siguiendo en aquello, el Nico profundiza y deja en claro que sus palabras no las toma mucho en cuenta y cree que esta opinión del jugador pasa más por algo como para encender la previa a este nuevo clásico.

Las declaraciones de Vidal no cayeron muy bien en la UC | Foto: Photosport

“No estoy de acuerdo con lo que él dice obviamente, tampoco le tomó mucho valor a sus palabras. Creo que es parte del folclore del fútbol, semana de clásico, él está acá, hincha de Colo Colo, él trata de ese lado buscar seguramente esto, conversaciones y que se genere eso”, detalló a los medios.

Finalmente, Núñez asegura que Vidal no piensa eso en concreto de la Universidad Católica y que quizás su opinión pasa más por un partido puntual, que por algo general, en la que prefirió no ahondar mucho más en el tema.

“No creo que lo piense, no lo creo, es digno de un análisis, puede ser en un partido puntual, pero el hecho de calificar y ser tan rotundo, no lo piensa como lo dijo. No puedo decir mucho más, ni tampoco juzgarlo tanto, forma parte del folclore y eso, no hay mucho más que referirse”, cerró.

¿A qué hora juegan Colo Colo y la Universidad Católica?

Este domingo a las 15:00 PM de Chile continental arrancará la acción en el Estadio Monumental en una nueva versión del clásico entre albos y cruzados