Nicolás Núñez repasa a José Maria Buljubasich y da a conocer los cuatro refuerzos que la UC no pudo traer

Nicolás Núñez rompió el silencio luego de ser el entrenador de Universidad Católica a mitad de semana en conversación con ADN, explicando su salida y los problemas que tuvo a la hora de conformar su plantel.

Ahora en conversación con El Mercurio, el entrenador aseguró que la Católica no se pudo reforzar por falta de presupuesto y dio a conocer con nombre y apellido los jugadores que él necesitaba para su equipo 2024 y que no pudieron llegar.

“Planteamos los requerimientos a Buljubasich y estuvo de acuerdo con los nombres. Surgieron cuatro fundamentales: Jonathan Gómez, que no llegó por dinero; Bruno Zuculini; César Pérez, que tampoco llegó por dinero; y Miguel Torrén, que no pudo ser por un tema de cupo”, indicó.

Núñez relata que la respuesta fue tajante: “no hay posibilidad de pedir aumento de presupuesto”, entonces vistas así las cosas “el escenario fue distinto”.

El ex entrenador de la UC asegura que a principio de temporada le pidieron ir con todo, algo que hoy ve en retrospectiva. “Imagino que en las ganas fueron ‘con todo’, pero hubo algo importantísimo y que nunca supe: que el presupuesto era limitado”.

NICOLAS NÚÑEZ critica a José María Buljubasich.

Agregando que “me dijeron que el estadio no sería impedimento para buscar refuerzos y después lo terminó siendo. Fue un hecho. Ese ‘con todo’ fue ‘no será con diez, vamos con cinco’”.

Nicolás Núñez le pega un palo a Buljubasich

Es un hecho que el joven entrenador no quedó nada contento con el trato que le dio el gerente deportivo de la UC.

“Tati fue tetracampeón, tiene una espalda importante, y si no había dinero, digámoslo y ponemos el foco en el estadio. Pero esconder y tener todo en silencio no es bueno, solo para aparecer diciendo que no funcionó el técnico”, cerró.