Universidad Católica sigue los trabajos de la pretemporada, donde buscarán llegar en buen pie al debut en la nueva Supercopa 2026, donde tendrán que enfrentar a Huachipato en un formato de ‘final four’.

El conjunto dirigido por Daniel Garnero ha incorporado hartos refuerzos pensando en la exigente temporada que se avecina y ahora podría sumar uno más, según dieron a conocer desde Pelota Parada de TNT Sports.

Se trata de nada más ni nada menos que Tomás Asta-Buruaga, defensor central quien jugó el 2025 en la UC e incluso se despidió de los hinchas y sus compañeros, pero ahora podría haber una voltereta épica en San Carlos de Apoquindo.

Asta-Buruaga se fue, pero podría volver. | Foto: Photosport

“El jugador se despidió en Redes Sociales el 31 de diciembre, pero es un flanco abierto. No se cierran a sentarse a conversar con él si las negociaciones con otros jugadores que tienen en la lista no llegan a buen puerto”, revelaron.

En esa línea, desde el citado medio aseguran que hay que tener un ojo abierto en caso de que se reactiven las conversaciones: “No hay que cerrar la puerta para que Tomás Asta-Buruaga siga ligado a Universidad Católica”.

Ahora, habrá que esperar si José María Buljubasich confirma las negociaciones para contar con Tomás Asta-Buruaga o si definitivamente Universidad Católica se la juega por otro defensor central para el 2026.

En síntesis

Universidad Católica enfrentará a Huachipato en el nuevo formato de Supercopa 2026.

El técnico Daniel Garnero evalúa la continuidad del defensa Tomás Asta-Buruaga para 2026.