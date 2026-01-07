Universidad Católica sigue los trabajos de la pretemporada, donde buscarán llegar en buen pie al debut en la nueva Supercopa 2026, donde tendrán que enfrentar a Huachipato en un formato de ‘final four’.
El conjunto dirigido por Daniel Garnero ha incorporado hartos refuerzos pensando en la exigente temporada que se avecina y ahora podría sumar uno más, según dieron a conocer desde Pelota Parada de TNT Sports.
Se trata de nada más ni nada menos que Tomás Asta-Buruaga, defensor central quien jugó el 2025 en la UC e incluso se despidió de los hinchas y sus compañeros, pero ahora podría haber una voltereta épica en San Carlos de Apoquindo.
“El jugador se despidió en Redes Sociales el 31 de diciembre, pero es un flanco abierto. No se cierran a sentarse a conversar con él si las negociaciones con otros jugadores que tienen en la lista no llegan a buen puerto”, revelaron.
En esa línea, desde el citado medio aseguran que hay que tener un ojo abierto en caso de que se reactiven las conversaciones: “No hay que cerrar la puerta para que Tomás Asta-Buruaga siga ligado a Universidad Católica”.
Ahora, habrá que esperar si José María Buljubasich confirma las negociaciones para contar con Tomás Asta-Buruaga o si definitivamente Universidad Católica se la juega por otro defensor central para el 2026.
