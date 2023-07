Clemente Montes va de cabeza a buscar la titularidad en la UC: “No me siento el juvenil de antes”

Clemente Montes oficialmente el martes retornó a Universidad Católica, luego de un fugaz paso por el Celta B en España. El delantero reconoció en su presentación como nuevo “refuerzo” de la franja que el paso por Europa le sirvió para madurar, pese a que lidió 2 meses con una lesión y que no pudo mostrar todas sus condiciones.

Mas allá de eso, Montes adelantó que en España aprendió a jugar más como un volante interno y que eso le da a Holan chances de alinearlo como titular, aunque también sacó toda la personalidad y golpea la mesa tras su paso por el Viejo Continente.

“No fue un error (ir a Celta) fue una experiencia vivida, muy positiva, donde aprendí un montón y es lo que quiero llevar a cabo acá (…) No me siento el juvenil de antes. Tuve las herramientas de jugar por dentro y me hace un jugador más versátil, con más opciones de ataque, para el equipo”, dijo Montes.

Clemente Montes viene con otro ánimo y ganas para ser titular en la UC (Photosport)

Montes, incluso, da luces que su puesto puede estar hasta de centrodelantero lo que le puede abrir chances en su juego. Además, la posible partida de Alexander Aravena, el formado en la UC viene con las ganas de aportar en cualquier lado de la cancha.

“Uno siempre quiere jugar para lo que viene para sumar minutos. Puedo sumarse como volante o como 9. Además, va jugando con distintos esquemas y vamos a adaptarnos a lo que quiera el profe“, agregó Montes.

Montes es claro y directo en su mensaje: “Fue un paso muy positivo, no lo veo como algo apresurado, para nada. Salir me hizo madurar y estoy preparado para lo que viene, mi foco está en la Universidad Católica“, esgrimió el jugador.