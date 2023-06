El Campeonato Nacional 2023 y la Copa Chile llevan una importante para de semanas, en donde recién la semana entrante se reanudará la competencia del trofeo que da un cupo a la próxima Copa Libertadores.

En el último tiempo, los torneos nacionales han sufrido distintos parones y poca actividad, lo que a largo plazo afecta la competitividad de los distintos clubes y de las distintas divisiones actualmente en el balompié nacional.

El Campeonato Nacional 2023 lleva un largo parón. | Foto: Photosport

Quien quiso abordar esta problemática fue el defensa de Universidad Católica, Gary Kagelmacher, quien habló con El Mercurio y pidió que se revise bien el calendario del fútbol chileno para que haya más actividad.

“Me gusta, pero no es una excusa que las canchas no están bien. Influye bastante para nosotros y para todos. Las canchas de San Carlos están bien, se invirtió bastante dinero, entonces se hace difícil entrenar de una manera y jugar de otra. Yo me adapte bien a la competencia, me gusta. Hay varios equipos en la lucha y lo hace atractivo”, dijo al ser consultado sobre si le gusta el torneo o no.

¿Se juega poco en Chile? Kagelmacher responde: “Me gusta que haya muchos partidos, me gusta jugar entre semana. Cuando las semanas son largas es tedioso, cuando se corta mucho también. Es algo que debe ver la gente que organizar, pero como jugador prefiero jugar”.